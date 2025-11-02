Ukraińska modelka Kristina S. spędziła dziesięć miesięcy w areszcie z powodu oskarżeń o terroryzm na zlecenie Rosji. Teraz sąd uznał, że była ona tylko pionkiem, nie działa świadomie i ostateczne została ona ukarana tylko… karą grzywny. Teraz Wirtualna Polska rzuciła nowe światło na tę sprawę, ujawniając treść akt śledztwa, do których dotarła. Okazuje się, że szykowany akt terroryzmu mógł być wymierzony w… gazociąg w Sosnowcu oraz rurociąg ciepłowniczy należący do Tauronu.
Ustalenia ABW wskazują, że w lipcu 2024 r. oskarżona uczestniczyła w nadaniu paczki przewożonej przez firmę kurierską, w której umieściła materiały wybuchowe w postaci nitroglikolu, a także ukryte wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Konstrukcja ta stanowiła tzw. bombę kumulacyjną
— informowała w sierpniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Nowe informacje
Wirtualna Polska dotarła do akt śledztwa, z których wynika, że ekspert od ładunków wybuchowych zidentyfikował w paczce nie tylko zapalniki elektryczne ukryte w marketach, ale także 1,1 litra nitroglikolu, które znajdowało się w butelce płynu do chłodnic samochodów. Co więcej, znalazł się tam także powerbank przerobiony na zegar i urządzenie zasilające zapalniki, a turystyczny termos zawierał wkładkę kumulacyjną.
Kristina S. w rozmowie z ABW przekonywała, że nie jest terrorystką. W wiadomościach SMS kobiety znaleziono wiadomości dotyczące tego, że otrzymywała ona pieniądze. Przekonywała ona jednak, że pieniądze pozyskiwała od mężczyzn, których w sobie rozkochała.
WP.pl wskazała, że kobieta i jej obrońca wnioskowali o badanie wariografem, ale prokuratura się na to nie zgodziła.
Sprawa Igora R.
Portal ujawnił ponadto, że ABW zatrzymała także 29-letniego rosyjskiego studenta Igora R, który mieszkał w akademiku w Sosnowcu. To jego dane znalazły się na etykiecie przesyłki, ale mężczyzna z niewiadomych przyczyn nie podjął próby odbioru paczki.
Co ciekawe Igor R. - według WP - miał zeznawać, że jest przeciwnikiem Władimira Putina, a Polska jest jego drugim domem. Przekonywał ponadto, że nie wie, co było w przesyłce, a odebrać miał ją dla swojego przyjaciela Emila - „rosyjskiego opozycjonisty”.
Ten jednak wyjechał do Rosji. Wcześniej jednak przekazał, że paczkę nada Kristina S.
Trop do Odessy
Kristina S. od początku zeznawała, że przedmioty przekazał jej Yurij Kowalenka z jej rodzinnej Odessy.
Według niej prowadził on warsztat i handlował samochodami w Odessie. Jak wskazywała, mówiło się, że duże pieniądze zaczął zarabiać dopiero po wybuchu wojny. Przekonywała ona, że w Odessie panowała opinia, że ma on powiązania z ukraińskim wywiadem SBU i „pomaga rodakom, którzy uciekli do Polski”.
Kristina spotkała się z Yurijem na kawie w lokalu na placu „Kniżka” położonym trzy przecznice od odeskiej siedziby SBU. To miejsce o złej sławie. To tam dokonano dwóch politycznych zabójstw i to stamtąd w 2014 roku prorosyjscy separatyści rozpoczęli atak na urzędy miejskie
— poinformowała Wirtualna Polska.
Do czego miała służyć bomba?
W komunikach nie ujawniono, gdzie miała zostać użyta bomba, ale w telefonie Igora R. znaleziono zdjęcia… gazociągu w Sosnowcu oraz rurociągu ciepłowniczego należącego do Tauronu.
W aktach stwierdzono, że konstruowana bomba idealnie nadawała się do ich zniszczenia.
Igor R. został oskarżony o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych
— wskazała według Wp.pl prokuratura.
Mężczyzna obecnie czeka na rozprawę. Co więcej, jest on oskarżany o współpracę z rosyjskimi służbami.
