Prawie połowa Polaków (47 proc.) ma pozytywne zdanie o Marcie Nawrockiej w roli Pierwszej Damy - wynika z sondażu Ariadny dla Wirtualnej Polski. Niemal co drugi respondent ocenia jej działalność dobrze, a wielu uważa, że radzi sobie lepiej niż jej poprzedniczka, Agata Kornhauser-Duda.
Pozytywne oceny Marty Nawrockiej jako Pierwszej Damy
Z sondażu przeprowadzonego przez panel Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że Marta Nawrocka jest dobrze postrzegana przez Polaków w roli pierwszej damy. Łącznie 47 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie - w tym 20 proc. „zdecydowanie”, a 27 procent „raczej pozytywnie”.
Negatywne opinie wyraziło 16 proc. badanych, po równo między odpowiedziami „raczej” i „zdecydowanie negatywnie”. 37 proc. ankietowanych nie ma jeszcze zdania na temat żony prezydenta.
Porównanie z Agatą Kornhauser-Dudą i nowe wyzwania
Uczestnicy badania zestawili również Martę Nawrocką z jej poprzedniczką, Agatą Kornhauser-Dudą. 37 proc. respondentów uznało, że obecna pierwsza dama lepiej odnajduje się w swojej roli - 17 proc. z nich wskazało odpowiedź „zdecydowanie lepiej”, a 20 proc. „raczej lepiej”. Jedynie 12 proc. oceniło, że nie radzi sobie lepiej od poprzedniczki, natomiast aż 51 proc. badanych nie potrafiło dokonać porównania. Marta Nawrocka pełni funkcję Pierwszej Damy od 6 sierpnia 2025 roku, czyli od momentu zaprzysiężenia jej męża, prezydenta Karola Nawrockiego.
Zanim objęła tę rolę, przez blisko dwadzieścia lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej, zajmując się m.in. walką z nielegalnym hazardem i ochroną własności intelektualnej.
Badanie Ariadny zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 17-20 października 2025 roku na próbie 1088 dorosłych Polaków.
xyz/WP
