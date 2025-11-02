„Dane części użytkowników serwisu SuperGrosz wyciekły po ataku hakerskim i trafiły w ręce przestępców” – poinformował na platformie społecznościowej X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że sprawą zajmują się zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK. Zajmują się one naruszeniami bezpieczeństwa komputerowego w ramach polskiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Polska od wielu miesięcy jest przedmiotem licznych ataków hakerskich, których głównych celem jest przejęcie danych osobowych oraz informacji dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych oraz dużych firm. Wczoraj Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił, że zaatakowano spółkę Nowa Itaka, na skutek czergo doszło do wycieku danych logowania części klientów tego biura podróży.
Dziś wicepremier rządu Tuska Krzysztof Gawkowski z Lewicy opublikował na X informację o groźnym włamaniu na serwery popularnej firmy udzielającej pożyczek Polakom.
Sytuacja jest bardzo poważna bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook
Co zrobić, by zapobiec włamaniu na konto?
Jak poinformował Gawkowski powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają działania służb w celu ustalenia sprawców.
Wicepremier zapowiedział, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych, za pośrednictwem serwisu bezpiecznedane.gov.pl.
Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność – zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.
Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w Internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy
Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS oferuje szybkie pożyczki online.
Na stronie serwisu SuperGrosz widnieje informacja, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania AIQLABS polegające m.in. na stosowaniu w umowach kredytu konsumenckiego pozaodsetkowych kosztów kredytu co stanowi zachowanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.
koal/PAP
