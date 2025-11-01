Siedem osób trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i Kubusia Puchatka w Pruszkowie - poinformował dzisiaj PAP mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Wśród rannych są piesi, w których uderzyła sygnalizacja świetlna.
Do wypadku doszło po godz. 15. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca mitsubishi skręcając na skrzyżowaniu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy jeepa, wskutek czego doszło do zderzenia.
Pojazdy przemieściły się uderzając w sygnalizator świetlny na przejściu dla pieszych, a ten uderzył w dwie oczekujące na przejście osoby
— poinformował mł. asp. Paweł Chmura.
Poszkodowani
Dodał, że wskutek wypadku do szpitala zostali przewiezieni piesi, dwie osoby podróżujące jeepem oraz trzy osoby jadące mitsubishi.
Wskutek wypadku skrzyżowanie alei Wojska Polskiego i Kubusia Puchatka jest zablokowane, na miejscu pracują policjanci. Jak przekazała policja, kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
