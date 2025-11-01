"Zapal znicz bohaterom". Prezydent Nawrocki zachęca, by odwiedzać mogiły tych, którzy walczyli o wolną Polskę

Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki w dniu Wszystkich Świętych zachęcał, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę.

Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę!

— wskazano na profilu prezydenta Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych.

Do wpisu dołączono grafikę z apelem „ZAPAL ZNICZ BOHATEROM”.

Wszystkich Świętych

Kościół katolicki 1 listopada obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wspomina tego dnia wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie. Przypomina też, że każdy chrześcijanin ma powołanie do świętości. W polskiej tradycji jest to również dzień odwiedzania grobów bliskich.

Zgodnie z polską tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich krewni i przyjaciele. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.

as/PAP

