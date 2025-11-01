Prezydent Karol Nawrocki w dniu Wszystkich Świętych zachęcał, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę.
Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę!
— wskazano na profilu prezydenta Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych.
Do wpisu dołączono grafikę z apelem „ZAPAL ZNICZ BOHATEROM”.
CZYTAJ TAKŻE: 1 listopada. Dziś wyjątkowa uroczystość - wspomnienie Wszystkich Świętych. „Także anonimowych, tylko Jemu znanych”
Wszystkich Świętych
Kościół katolicki 1 listopada obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wspomina tego dnia wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie. Przypomina też, że każdy chrześcijanin ma powołanie do świętości. W polskiej tradycji jest to również dzień odwiedzania grobów bliskich.
Zgodnie z polską tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich krewni i przyjaciele. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.
CZYTAJ TAKŻE: Odeszli… Barbara Skrzypek, bp Dydycz, płk Krakowian, Joanna Kołaczkowska. Wspominamy zmarłe postacie z polityki, kultury i nauki
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744667-zapal-znicz-bohaterom-prezydent-nawrocki-apeluje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.