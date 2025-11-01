Niecodzienne znalezisko nad Bałtykiem! Morze wyrzuciło na brzeg fragmenty wojskowego drona. Pochodził z poligonu w Ustce

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Policja / autor: Fratria
Policja / autor: Fratria

Spacerowicz w dzisiejszy poranek znalazł na plaży w Ustce (woj. pomorskie) fragmenty wojskowego drona. Jak przekazała rzeczniczka Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, major Karolina Krzewina-Hyc, był to imitator celu powietrznego wykorzystywany do szkolenia ogniowego wojsk.

Rzeczniczka poinformowała, że morze wyrzuciło na brzeg element imitatora celu powietrznego, używanego podczas ćwiczeń ogniowych i szkolenia obrony przeciwlotniczej.

To urządzenie służy do symulowania zachowania i cech prawdziwego celu powietrznego, takiego jak samolot, śmigłowiec czy bezzałogowiec. Jego zadaniem jest stworzenie realistycznych warunków treningowych bez konieczności użycia prawdziwych maszyn bojowych

— wyjaśniła mjr Krzewina-Hyc.

Urządzenie z poligonu

W tym przypadku urządzenie pochodziło z ćwiczeń prowadzonych na poligonie w Ustce.

Fragmenty imitatora znalazł przechodzień, Mariusz Jasłowski. W rozmowie z Radiem Gdańsk powiedział, że znalezione części nie przypominały komercyjnego urządzenia – wystawały z nich kable, a na obudowie widoczne były nietypowe oznaczenia.

Mężczyzna powiadomił odpowiednie służby – Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową, które przybyły na miejsce i zabezpieczyły znalezisko.

Major Krzewina-Hyc zaapelowała, aby w przypadku znalezienia na plaży metalowych przedmiotów, w tym dronów lub ich fragmentów, nie dotykać ich i natychmiast powiadomić służby.

CZYTAJ TEŻ:

Dowódca Operacyjny podjął decyzję. Poszukiwania rozbitych dronów, które wtargnęły na teren Polski w nocy z 9 na 10 września, zawieszone

Ich dom zniszczyła rakieta. MON obiecał pomóc, ale wciąż nie mają dachu nad głową! Tomczyk: „Czekamy na odpowiedź rodziny”

Alarmujące znalezisko w warmińsko-mazurskim! To kolejny rosyjski dron? Rolnik znalazł go w polu kukurydzy. Służby są na miejscu

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych