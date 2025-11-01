Tragiczny wypadek związany z Halloween w Zdunach w województwie wielkopolskim! 7-letni chłopiec, który brał udział w zbieraniu cukierków, został potrącony. Niestety jego życia nie udało się uratować.
Do tragedii doszło wczoraj po godz. 20 na ul. Ostrowskiej w Zdunach w powiecie krotoszyńskim. 7-letni chłopiec brał udział w halloweenowym zbieraniu słodyczy.
Według wstępnych ustaleń 7-letni chłopiec, przebywający z rodziną w Zdunach, podczas wspólnego zbierania słodyczy w ramach zabawy Halloween wbiegł nagle na jezdnię zza zaparkowanego pojazdu. W tym momencie został potrącony przez przejeżdżający samochód osobowy
— zrelacjonował podkomisarz Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Chłopca nie udało się uratować
Autem osobowym kierowała 47-letnia kobieta, która była trzeźwa. W wyniku zderzenia chłopiec został ciężko ranny i stracił przytomność. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7-latka przetransportowano do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. O godzinie 23.30 stwierdzono zgon chłopca. Służby potwierdziły, że momencie wypadku chłopiec był pod opieką dorosłej osoby, która również była trzeźwa.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.
Ameryka i Europa, a Halloween
Imprezy halloweenowe stają się w Europie i Polsce coraz bardziej popularne, wzrasta też krytyka tego święta przez różne środowiska, w tym m.in. kościelne, które od kilku lat promują np. alternatywne „Bale Wszystkich Świętych”. Z kolei w Białym Domu imprezy z okazji Halloween są organizowane od 1958 r., zwykle przez Pierwsze Damy. Tradycję zapoczątkowała żona prezydenta Dwighta Eisenhowera, Mary „Mamie”.
tt/RMF FM/PAP
