Wirtualna Polska podzieliła się szokującymi nieoficjalnymi ustaleniami dotyczącymi śmierci 17-latka, który miał zginąć z rąk swojego 13-letniego brata. Według ich relacji 13-latek pierwotnie chciał popełnić samobójstwo, ale zamiast tego zdecydował się na morderstwo. Po wszystkim miał po prostu przebrać się, schować nóż i iść spać.
13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata decyzją sądu został umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia rozegrała się w Woli Osowińskiej w gminie Borki.
17-letni chłopak miał na ciele kilkadziesiąt ran kłutych. W trakcie przeszukania domu policjanci znaleźli nóż kuchenny w pokoju jego młodszego brata.
CZYTAJ TAKŻE: Dramat na terenie gminy Borki! 13-latek zamordował swojego brata? Na razie zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich
Relacje sąsiadów
Wirtualna Polska rozmawiała z sąsiadami rodziny, którzy opowiedzieli o tragedii.
To ten młodszy w piłkę bębnił. Ojciec mu kupił bramkę, pod stodołą stoi i on sobie tłukł w piłkę. A ten starszy, jak przychodził ze szkoły, to raczej nie wiem, czy siedział w komputerze, bo mało go było widać. Ale obaj normalni chłopcy. Żadnej zwady między nimi nigdy nie słyszałem
— mówił sąsiad mieszkający przez płot.
Jedna z kobiet wskazała, żeby to bardzo grzeczni chłopcy i podkreślała, że szkoda jej ich rodziców.
Oni się nie podniosą po tym, stracili nie jednego, tylko dwóch. Tragedia niemiłosierna. Ja sama jak chodziłam po podwórku, to płakałam jak bóbr
— opowiadała.
Mieszka się niby na jednej ulicy, ale niewiele się wie o drugim człowieku. Teraz telefony, komputery, internet, każdy żyje w swoim świecie. Brat brata zabił. Takiej tragedii u nas nie nie było
— wskazywała inna.
Głos w rozmowie z Wirtualną Polską zabrała także Beata Żurawska-Polkowska, dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele są objęci pomocą psychologa. Są dyżury psychologa i każdy, kto chce, korzysta - czy indywidualnie, grupowo, czy po kilka osób
— mówiła.
Dobry uczeń, miał kolegów, uśmiechnięty. Dobry człowiek -
— wspominała zamordowanego 17-latka dyrektorka z łzami w oczach.
Kulisy zbrodni
Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski między braćmi nie było konfliktu, a przynajmniej nic na niego nie wskazywało.
13-latek miał stwierdzić, że chciał popełnić samobójstwo, ale nie miał na to odwagi, więc… postanowił zamordować brata.
Co więcej, według ustaleń portalu chłopiec po dokonaniu zabójstwa miał się przebrać, nóż schować pod swoim łóżkiem w pokoju i pójść spać.
as/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744631-brat-zabil-brata-sasiedzi-sa-wstrzasnieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.