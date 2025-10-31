Rosja intensyfikuje sprawdzanie NATO. Polskie MiG-29 przechwyciły Ił-20 nad Bałtykiem! "To już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu!"

Rosyjski Ił-20 przechwycony przez parę polskich MiG-29 nad Bałtykiem
Rosyjski Ił-20 przechwycony przez parę polskich MiG-29 nad Bałtykiem / autor: Dowództwo Operacyjne RSZ

Dziś rano przed godz. 9 doszło do przechwycenia kolejne rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem. Para polskich MiG-29 przejęli Ił-20, który wykonywał lot rozpoznawczy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że to trzecia taka sytuacja w tym tygodniu „potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku”.

Jak poinformowało w komunikacie DORSZ, rosyjski samolot ponownie poruszał się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie.

Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO

— czytamy w komunikacie.

Dowództwo podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

To już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku

— zaznaczono.

Dwa dni temu Dowództwo Operacyjne informowało o przechwyceniu przez dyżurną parę polskich myśliwców MiG-29 rosyjskiego samolotu Ił-20, który nad Morzem Bałtyckim wykonywał misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. O kolejnym takim incydencie informował wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

xyz/PAP

