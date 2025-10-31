Dowódca Operacyjny podjął decyzję. Poszukiwania rozbitych dronów, które wtargnęły na teren Polski w nocy z 9 na 10 września, zawieszone

Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o zawieszeniu poszukiwań obiektów, które mogły spaść na terytorium Polski podczas wtargnięcia rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września” - przekazał PAP rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski.

Dowódca Operacyjny gen. Maciej Klisz - jak poinformował ppłk Goryszewski - podjął decyzję o zawieszeniu poszukiwań wczoraj; oznacza to zawieszenie misji, w którą zaangażowanych było ok. 150 żołnierzy z lubelskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak tłumaczył, poszukiwania będą mogły zostać wznowione w przypadku, gdy pojawią się nowe informacje - np. podczas dalszej analizy dostępnych danych - wskazujące na taką potrzebę.

Drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy rakietami i dronami polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez wystrzelone z Rosji drony. Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła informował, że do Polski wleciało 21 dronów.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne - polskie F-16 i holenderskie F-35 - użyły uzbrojenia. Podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.

W kolejnych dniach w różnych miejscach na terenie kraju odnajdywano szczątki dronów, które zostały zestrzelone lub rozbiły się; drony i ich szczątki odnaleziono w województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. W akcję poszukiwania zaangażowani zostali m.in. żołnierze WOT, którzy przeczesywali obszary, w których mogły znajdować się rozbite obiekty.

We wrześniu Żandarmeria Wojskowa informowała o odnalezieniu niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach miejscowości: Stromiec, pow. białobrzeski, Wodynie, pow. siedlecki oraz Sulmice koło Zamościa, a także w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). Z kolei na początku października ŻW poinformowała o znalezieniu szczątków obiektu przypominającego drona w pow. ostrowskim w woj. mazowieckim.

tt/PAP

