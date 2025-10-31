„W związku z dniem Wszystkich Świętych ponad 5 tys. policjantów ruchu drogowego pojawi się w weekend w kulminacyjnych momentach na drogach całej Polski” – przekazał PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Policjanci będą m.in. kontrolować prędkość pojazdów, trzeźwość kierowców i bezpieczeństwo pasażerów oraz zapewniać płynność ruchu.
Działania policjantów w związku z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych rozpoczęły się dziś i potrwają do końca weekendu. Oznacza to wzmożone kontrole
— poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP.
Policja apeluje o rozwagę
Niestety, jest to okres, kiedy bardzo często mówimy o dużej liczbie zdarzeń. W zeszłym roku było 161 wypadków drogowych. Zginęło w nich 11 osób, a 19 zostało rannych. Dlatego proszę przede wszystkim o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy bardzo często będą ręcznie kierować ruchem
— powiedział Opas.
Dodał, że w czasie policyjnej akcji policja wykorzysta wszystkie środki, jakimi dysponuje.
Mówimy tu zarówno o grupach speed, o oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Na pewno widoczni będą policjanci w białych czapkach i żółtych kamizelkach, kierujący ruchem w pobliżu cmentarzy
— powiedział.
Zmiany w organizacji ruchu
Dodał, że z uwagi na zmiany w organizacji ruchu w okolicach nekropolii często najłatwiej na groby bliskich można będzie się dostać komunikacją miejską, która podjeżdża pod bramy cmentarne.
Zapytany, na co policjanci będą zwracać największą uwagę, przekazał, że przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących.
Będziemy również kontrolować stan trzeźwości kierowców, sprawdzać sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci, a także zwracać uwagę na poważne wykroczenia, bardzo często dotyczące nadmiernej prędkości
— ostrzegł.
Zaznaczył, że za kierownicą nie ma miejsca na nierozważne zachowania.
I pod tym kątem będziemy też działać, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Nie zależy nam absolutnie na żadnych mandatach, tylko na tym, żeby wszyscy sprawnie dojechali na miejsce
— zapewnił.
Podinsp. Opas przypomniał, że 31 października w godz. 18-22 oraz 1 listopada w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze wzglądu na rodzaj wykonywanego przewozu.
