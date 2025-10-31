Tragedia koło Zbąszynia w Wielkopolsce! Samochód osobowy wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowca nie żyje

Tragedia w Wielkopolsce! Dziś w nocy w miejscowości Zbąszyń w pow. nowotomyskim doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął kierowca auta osobowego, który swoim pojazdem wjechał prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia-Świnoujście. Po zdarzeniu występowały utrudnia w ruchu pociągów.

Do wypadku doszło ok. godz. 3.40. Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg Intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu - jedyna osoba, która podróżowała autem – poniosła śmierć.

Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia-Świnoujście nie odnieśli obrażeń.

Utrudnienia w ruchu

Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.

Jak ustalił portal RMF FM, około godz. 9 ruch pociągów został wznowiony - składy kursują po jednym torze, jednak panują duże opóźnienia.

130 minut opóźnienia ma już pociąg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jadący ze Zbąszynka do Poznania. Pociągi jadące z Zielonej Góry do Warszawy notują od 30 do 60 minut opóźnienia. Z kolei expresy podróżujące na trasie Warszawa-Berlin dojadą na swoje stacje końcowe prawie 40 minut po czasie

— czytamy.

tt/PAP/RMF FM

