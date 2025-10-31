Tragedia w Wielkopolsce! Dziś w nocy w miejscowości Zbąszyń w pow. nowotomyskim doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął kierowca auta osobowego, który swoim pojazdem wjechał prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia-Świnoujście. Po zdarzeniu występowały utrudnia w ruchu pociągów.
Do wypadku doszło ok. godz. 3.40. Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg Intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu - jedyna osoba, która podróżowała autem – poniosła śmierć.
Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia-Świnoujście nie odnieśli obrażeń.
Utrudnienia w ruchu
Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.
Jak ustalił portal RMF FM, około godz. 9 ruch pociągów został wznowiony - składy kursują po jednym torze, jednak panują duże opóźnienia.
130 minut opóźnienia ma już pociąg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jadący ze Zbąszynka do Poznania. Pociągi jadące z Zielonej Góry do Warszawy notują od 30 do 60 minut opóźnienia. Z kolei expresy podróżujące na trasie Warszawa-Berlin dojadą na swoje stacje końcowe prawie 40 minut po czasie
— czytamy.
tt/PAP/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744531-tragedia-kolo-zbaszynia-kierowca-wjechal-pod-pociag
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.