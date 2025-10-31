To była niespokojna noc. „Podczas ulew i silnych wiatrów rannych zostało siedem osób” - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Strażacy interweniowali 1797 razy wczoraj i 102 razy dziś do godzin porannych.
Wczoraj najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: mazowieckim (345), pomorskim (209), wielkopolskim (172), łódzkim (166) oraz zachodniopomorskim (161)
— podkreślił Kierzkowski w porannym podsumowaniu.
Siedem osób rannych
Zaznaczył, że zerwanych lub uszkodzonych zostało 39 dachów. Rannych zostało siedem osób.
Kierzkowski poinformował, że w Lubinie (woj. dolnośląskie) na drogę przewróciło się drzewo, w które uderzył samochód osobowy. Na skutek gwałtownego hamowania zderzyły się jeszcze dwa pojazdy jadące z naprzeciwka. W sumie ranne zostały tam cztery osoby. W Warszawie w wyniku silnego wiatru w pobliżu przystanku autobusowego odłamał się konar drzewa i spadł na przechodzącego mężczyznę, który został zabrany do szpitala z urazem barku. W Antoninie (woj. pomorskie) na samochód, którym się przemieszczał się mężczyzna i dziecko spadło drzewo; pasażerowi zostali ranni.
Dziś, do godz. 6.45 straż pożarna odnotowała 102 zdarzenia związane z pogodą.
Ostrzeżenia IMGW
Do godz. 7 rano w woj. zachodniopomorskim i pomorskim obowiązywały wydane przez IMGW ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one powiatów nadmorskich: koszalińskiego, Koszalina, sławieńskiego, słupskiego, Słupska, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdyni, Sopotu, Gdańska i powiatu nowodworskiego.
W północno-wschodniej Polsce, tj. w większości woj. warmińsko-mazurskiego, w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz w całym woj. podlaskim do godzin porannych obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem.
Rzecznik Straży Pożarnej poinformował, że prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Ostrzegł również przed możliwymi „zrywami konarów”, powalonymi drzewami oraz utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym.
tt/PAP
