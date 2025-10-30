Dramat na terenie gminy Borki! 13-latek zamordował swojego brata? Na razie zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie) zdecydował, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło wczoraj w nocy na terenie gminy Borki.

Sąd rodzinny, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania

— poinformował na briefingu prasowym rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Andrzej Mikołajewski.

13-latek zamordował swojego brata?

Jak dodał, sąd uznał, że „istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny”.

13-letni chłopiec, według nieoficjalnych informacji, jest podejrzany o zabójstwo swojego 17-letniego brata. Do tragedii doszło wczoraj w nocy w jednym z domów na terenie gminy Borki.

tt/PAP

