W Tatrach panują trudne warunki pogodowe! Na szczytach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Tatry / autor: Fratria
Tatry / autor: Fratria

W Tatrach wieje bardzo silny wiatr halny, który w nocy osiągał w porywach prędkość nawet 130 km/h. Warunki na szlakach są trudne - w wielu miejscach zalega śnieg i występują oblodzenia, a silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, stwarzając zagrożenie dla turystów” - ostrzegł Tatrzański Park Narodowy.

TPN podał, że powyżej około 1400 m n.p.m. szlaki są oblodzone i miejscami bardzo śliskie. Pokrywa śnieżna jest rozłożona nierównomiernie – w niektórych miejscach wiatr wywiał śnieg do podłoża, a w innych utworzyły się głębokie zaspy, zwłaszcza w zagłębieniach terenu, pod skalnymi ścianami i w pobliżu grani.

Na szczytach, powyżej 1800 metrów n.p.m. obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych