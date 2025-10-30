„W Tatrach wieje bardzo silny wiatr halny, który w nocy osiągał w porywach prędkość nawet 130 km/h. Warunki na szlakach są trudne - w wielu miejscach zalega śnieg i występują oblodzenia, a silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, stwarzając zagrożenie dla turystów” - ostrzegł Tatrzański Park Narodowy.
TPN podał, że powyżej około 1400 m n.p.m. szlaki są oblodzone i miejscami bardzo śliskie. Pokrywa śnieżna jest rozłożona nierównomiernie – w niektórych miejscach wiatr wywiał śnieg do podłoża, a w innych utworzyły się głębokie zaspy, zwłaszcza w zagłębieniach terenu, pod skalnymi ścianami i w pobliżu grani.
Na szczytach, powyżej 1800 metrów n.p.m. obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744476-w-tatrach-panuja-trudne-warunki-pogodowe
