Budynek szkoły podstawowej we Włodarach został dziś rano ostrzelany prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Wszystkich uczniów ewakuowano. Zaniepokojeni rodzice zostali poinformowani o sytuacji i natychmiast odebrali dzieci z miejsca.
Zgłoszenie w sprawie ostrzelania budynku szkoły policjanci otrzymali dziś rano ok. godz. 9.30. Osoba dzwoniąca informowała, że ktoś oddał strzały w kierunku szkoły prawdopodobnie z wiatrówki.
Doszło do ewakuacji, dzieci zostały zabrane przez rodziców do domów
— przekazała mediom mł. asp. Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
Śledczy prowadzą dochodzenie
Na razie nie ma informacji, czy ktoś został zatrzymany w tej sprawie.
Na miejscu, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji, prowadzimy czynności. Została wysłana grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, zbierają ślady oraz przyjmowane jest również zawiadomienie w tej sprawie
— dodała asp. Kędzierska.
koal/Onet/TVN24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744466-szkola-we-wlodarach-ostrzelana-ewakuowano-dzieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.