Szkoła podstawowa we Włodarach została ostrzelana! Ewakuowano dzieci, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują służby

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Budynek szkoły podstawowej we Włodarach został dziś rano ostrzelany prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Wszystkich uczniów ewakuowano. Zaniepokojeni rodzice zostali poinformowani o sytuacji i natychmiast odebrali dzieci z miejsca.

Zgłoszenie w sprawie ostrzelania budynku szkoły policjanci otrzymali dziś rano ok. godz. 9.30. Osoba dzwoniąca informowała, że ktoś oddał strzały w kierunku szkoły prawdopodobnie z wiatrówki.

Doszło do ewakuacji, dzieci zostały zabrane przez rodziców do domów

— przekazała mediom mł. asp. Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

Śledczy prowadzą dochodzenie

Na razie nie ma informacji, czy ktoś został zatrzymany w tej sprawie.

Na miejscu, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji, prowadzimy czynności. Została wysłana grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, zbierają ślady oraz przyjmowane jest również zawiadomienie w tej sprawie

— dodała asp. Kędzierska.

koal/Onet/TVN24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych