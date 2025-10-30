„Będziemy wspierać Litwinów, dlatego otwarcie przejść granicznych z Białorusią na Podlasiu o kilka tygodni się opóźnia” - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomniał, że decyzja o otwarciu tych przejść zastała już podjęta, o czym mówił premier Donald Tusk. Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał PAP, że premier Donald Tusk i premier Litwy Inga Ruginiene uzgodnili, że Polska otworzy swoje przejścia graniczne z Białorusią „w okolicach połowy listopada”.
Litwa na miesiąc zamknęła granicę lądową z Białorusią – decyzję w tej sprawie podjął rząd na wczorajszym posiedzeniu. Jest to reakcja na nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi. Szef litewskiej dyplomacji Kestutis Budrys poinformował, że Litwa o zamknięciu granicy z Białorusią rozmawia z Polską, przekonując, że wspólne działania przyniosą większe efekty.
Polska wspiera Litwę
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapewnił, że Polska będzie wspierać Litwinów w decyzji o zamknięciu granicy z Białorusią
Dlatego to otwarcie przejść na Podlasiu o kilka tygodni się opóźnia, ale tu decyzja została podjęta
— zapewnił w Programie Pierwszym Polskiego Radia, gdzie zapytany został o planowane otarcie w listopadzie przejść w Bobrownikach i Kuźnicy.
Kierwiński przypomniał, że premier Donald Tusk już jakiś czas temu mówił o otwarciu tych przejść.
Pewnie zrobilibyśmy to znacznie wcześniej, gdyby nie to, że równolegle swoje przejścia z Białorusią zamyka Litwa
— dodał.
Opóźnienie otwarcia granicy
Premier Litwy Inga Ruginiene poinformowała, że po decyzji rządu w Wilnie o zamknięciu granicy z Białorusią i po rozmowie, jaką odbyła z premierem Donaldem Tuskiem, Polska zgodziła się opóźnić ponowne otwarcie swojej granicy z Białorusią.
Wczoraj rozmawiałam przez telefon z premierem Polski. Była to bardzo szczegółowa, wyczerpująca rozmowa i zdecydowaliśmy, że premier Polski opóźni ponowne otwarcie granicy Polski z Białorusią
— powiedziała Ruginiene na konferencji prasowej.
Jak podkreśliła, Litwa i Polska koordynują działania i „obecnie granice (z Białorusią) zarówno w Polsce, jak i na Litwie pozostaną zamknięte”.
Wcześniej premier Tusk informował, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią: w Bobrownikach i Kuźnicy. Mówił wówczas, że otwarcie będzie „na próbę”, po konsultacji z Litwą.
