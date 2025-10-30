„Dziś polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim” – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dziś nad ranem z kolei Dowództwo informowało o uruchomieniu „wszystkich dostępnych sił i środków pozostających w jego dyspozycji” w związku z rosyjskimi atakami na cele w Ukrainie. Jak napisano, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. O zakończeniu operowania sił powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej DORSZ poinformowało po godz. 10.
Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem
Przebywający w Kartuzach minister obrony poinformował przechwyceniu przez polskie myśliwce MiG-29 rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Morzem Bałtyckim.
Dzisiaj MiG-i-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim, tak jak wczoraj
— powiedział szef MON.
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zagrożenie dla Polski jest ze wschodu, ze strony Federacji Rosyjskiej.
Kto dzisiaj prowadzi retorykę antyniemiecką, antyukraińską, budząc takie nastroje, działa wbrew interesowi państwa polskiego. Trzeba kompletnych dyletantów po drugiej stronie mieć albo cynicznych polityków wykorzystujących emocje, albo budujących takie emocje
— mówił wicepremier.
Wczoraj Dowództwo Operacyjne informowało o przechwyceniu przedwczoraj przez dyżurną parę polskich myśliwców MiG-29 rosyjskiego samolotu Ił-20 realizującego nad Morzem Bałtyckim misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Poderwano polskie myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania! Lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte
— Stany Zjednoczone zredukują liczebność wojsk na wschodniej flance NATO? Kosiniak-Kamysz zapewnia: Nie w Polsce
— Kolejne dwa polskie samoloty F-35 po raz pierwszy wzbiły się w niebo! Sztab: Łącznie z fabryki w Teksasie wyjechało już siedem maszyn
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744458-polskie-mig-i-29-przechwycily-kolejny-rosyjski-samolot
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.