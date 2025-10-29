Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20! "Realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej"

Para polskich myśliwców MiG-29 przechwyciła wczoraj rosyjski samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej; maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podało Dowództwo Operacyjne we wpisie na X, polskie myśliwce MiG-29 „dokonały skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim”.

Sprecyzowano, że chodzi o rosyjski samolot Ił-20 „realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem”.

Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej

— podkreślono.

DORSZ podkreśliło, że Siły Zbrojne RP pozostają w stałej gotowości, by reagować na każde zagrożenie i chronić suwerenność polskiej przestrzeni powietrznej.

mly/PAP

