Odbudujemy wasz dom - taką obietnicę usłyszeli państwo Wesołowscy z Wyryk z ust przedstawicieli rządu Donalda Tuska. Ich dom został uszkodzony podczas działań wojska reagującego na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Dzisiaj taką deklarację powtórzył wiceszef MON Cezary Tomczyk, który stwierdził jednocześnie, że „czekają na odpowiedź rodziny” w sprawie dodatkowego zadośćuczynienia. „MON zaproponowało rodzinie z uszkodzonego rakietą domu w Wyrykach - poza budową nowego domu na koszt państwa - dodatkowe 200 tys. zł zadośćuczynienia” - stwierdził wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dodał, że poszkodowana rodzina wyraziła wolę budowy nowego domu, nie zaś remontowania uszkodzonego.
Sprawa zadośćuczynienia
Cezary Tomczyk, wiceszef resortu obrony, zapytany o sprawę rodziny z Wyryk, zapewnił że sprawa zadośćuczynienia dla poszkodowanych jest pod pełną kontrolą lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również MON. Jak stwierdził, rodzina otrzymała zadośćuczynienie oraz lokal zastępczy o powierzchni ok. 80 m2 i zdecydowała się, żeby starego domu nie remontować, a w zamian oczekuje budowy nowego na koszt państwa.
I tak będzie
— zadeklarował wiceszef MON.
Jak dodał, poza odbudową domu resort zaproponował lubelskiej rodzinie dodatkowe zadośćuczynienie wysokości 200 tys. zł.
Czekamy na odpowiedź rodziny
— powiedział Tomczyk i wskazał, że niedawno wybrała ona projekt nowego domu, a obecnie powstaje kosztorys jego budowy. Potem - dodał - rozpocznie się „proces inwestycyjny”.
Chcę, żeby każdy wiedział, że państwo w takich sytuacjach działa
— zadeklarował.
Pomoc obiecywano już we wrześniu
Pomoc we wrześniu obiecywał rząd. Wówczas publiczne deklaracje padły między innymi ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej.
Informujemy, że niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa zniszczony dom w miejscowości Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel
— pisał MON już 16 września.
Kiedy zacznie się remont?
Jednak – jak zauważył reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła - w tym przypadku skończyło się na obietnicach, ponieważ żadne prace remontowe do dziś nie ruszyły. O to, kiedy można się spodziewać ekip remontowych Telewizja wPolsce24 zapytała resort obrony, ale do wczoraj odpowiedzi nie otrzymała odpowiedzi na pytania.
W Wyrykach jest też drugi dom, który również ucierpiał w trakcie odpierania wtargnięcia rosyjskich dronów. Mieszka w nim pani Urszula z mężem. Zniszczenia są mniejsze niż w sąsiednim budynku, ale wspólny jest brak reakcji państwa na krzywdę ludzi. Chodzi tylko o dwa budynki, których państwo polskie nie jest w stanie wyremontować.
Przyjechali jeszcze żandarmi i odebrali ode mnie 70 sztuk odłamków, które ja sama już po tym wszystkim uzbierałam
— mówiła pani Urszula.
Żandarmi odebrali odłamki. Wojsko pomogło posprzątać, ale na tym pomoc się skończyła. Kobieta ma też pretensje do wójta, który podobnie jak resort obrony nie stanął na wysokości zadania.
Pytałam wójta, co dalej robić. On jeszcze się uczy, nie wie
— zaznaczyła.
Jedna rakieta, dwie tragedie rodzin i koalicja rządząca, która chce wprowadzić Polskę do grona 20 największych gospodarek świata, a nie potrafi pomóc mieszkańcom w prostej odbudowie domu.
Drony nad Polską
W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
W ub. tygodniu radni lubelskiego sejmiku zdecydowali o wsparciu poszkodowanej rodziny kwotą 70 tys. zł. Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że dom rodzinny zostanie odbudowany od podstaw na koszt państwa. Pieniądze trafią przez urząd wojewódzki na konto gminy, która wypłaci je małżeństwu.
