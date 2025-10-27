Wciąż nie rozpoczęła się odbudowa domu zniszczonego przez rakietę F-16 w Wyrykach! Chociaż Ministerstwo Obrony Narodowej deklarowało, że zostanie on odbudowany na koszt państwa, to w tej sprawie… nie wydarzyło się nic. Teraz Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy się z tego w rozmowie z RMF FM.
Niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa, zniszczony dom w miejscowości Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel
— informowało w połowie września Ministerstwo Obrony Narodowej. Problem polega na tym, że… nic w tej sprawie się nie wydarzyło.
Sprawie przyjrzało się RMF FM.
Na razie cisza. Na razie radzą się, a co oni się tam radzą, to niewiadome
— wskazał w rozmowie z mediami jeden z mieszkańców.
Tu prac żadnych nie było
— mówił inny.
Rozgoryczony całą sytuacją jest właściciel zniszczonego domu Tomasz Wesołowski.
Skoro rząd się przyznał, że wina wojska, to nie powinni na nic się oglądać, tylko przyjeżdżać, to mi zburzyć, zrównać z ziemią, drugie budować
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Tragedia właścicieli domu w Wyrykach nadal trwa. Obiecano im odbudowę, ale prace nadal nie ruszyły. „Nikt palcem nie ruszył”
Kosiniak-Kamysz się tłumaczy
RMF FM zapytało szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza co dalej z tą sprawą.
Są określone procedury i dyrektor departamentu prawnego (MON) jest w stałym kontakcie i z rodziną, i z osobami zainteresowanymi
— odpowiedział.
Udzielimy wszelkiej pomocy i wszystko zostanie odbudowane. Tak, jak obiecaliśmy.
— zapewnił.
Rewelacjom tym zaprzeczył sam poszkodowany.
Ja tylko tyle wiem, co mi wójt przekaże. (…) Pewnie procedury takie są urzędnicze, że każdy ma jakiś czas na podjęcie decyzji. Tylko mi się spieszy
— powiedział mężczyzna w rozmowie z RMF FM.
PRZYPOMINAMY: Zniszczony dom w Wyrykach będzie odbudowany na koszt państwa. MON: Będzie tak niezależnie od ostatecznych ustaleń
as/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744242-dom-w-wyrykach-nie-jest-odbudowywany-szef-mon-sie-tlumaczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.