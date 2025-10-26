W Nowej Białej, w rejonie Przełomu Białki, odnaleziono ciało około 30-letniego mężczyzny. Jak informuje policja, denat przebywał na biwaku z kolegami. Gdy go znaleziono, był już nieprzytomny. Mimo szybkiej reakcji służb, nie udało się go uratować. Sprawę bada prokuratura.
Jak podaje portal nowabiala24.pl w Nowej Białej w okolicach Przełomu Białki odnaleziono ciało mężczyzny.
To ok. 30-letni mężczyzna, obecnie trwają czynności w celu ustalenia szczegółów zdarzenia
— poinformował asp. szt. Łukasz Burek, oficer prasowy KPP w Nowym Targu.
Kim był denat?
Portal dodał, że według nieoficjalnych informacji denat nie był okolicznym mieszkańcem.
Mężczyzna był ze swoimi kolegami na biwaku. Po godz. 11 koledzy znaleźli swojego nieprzytomnego kolegę. Wezwali na miejsce służby. Niestety okazało się, że mężczyzna nie żyje. Trwają cały czas ustalenia w tej sprawie
— powiedział rzecznik KPP w Nowym Targu w rozmowie z RMF FM.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśni sprawę.
xyz/nowabiala24.pl/RMF FM
