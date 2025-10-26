W Karkonoszach panują bardzo trudne warunki pogodowe do uprawiania turystyki: pada śnieg z deszczem, jest ślisko, mokro, mglisto, a temperatura powietrza spadła poniżej zera. Trudne warunki panują również na szlakach turystycznych w Beskidach. W partiach szczytowych można napotkać niewielką warstwę śniegu. Synoptycy przestrzegli też przed wiatrem. A kiedy pierwszy śnieg pojawi się na nizinach?
Jak informuje IMGW, pogodę nad Europą kształtują niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie częściowo zachód kontynentu znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Polska jest pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Danii w rejon zachodniego Bałtyku. Z zachodu na wschód kraju wędruje zatoka tego niżu z frontem okluzji, a po południu nad województwa zachodnie nasunie się kolejna zatoka. Napływa chłodne powietrze polarne morskie znad Atlantyku.
Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na południu i w centrum po południu możliwe pojedyncze burze.
Uwaga na zawieje i zamiecie śnieżne!
Temperatura maksymalna od 9 st. C na północy i miejscami na zachodzie do 13 st. C na południu, na Przedgórzu Sudeckim około 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, a na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
W nocy zachmurzenie duże, na wschodzie kraju początkowo z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu; bez opadów jedynie na południu Podkarpacia. Temperatura minimalna od 2 st. C do 6 st. C, na wybrzeżu do 7 t. C; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, a początkowo na południowym zachodzie i w centrum do 70 km/h, na wybrzeżu okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich lokalnie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu; bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Wysoko górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C, tylko na obszarach podgórskich około 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, a na południu i w centrum do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, przeważnie południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 85 km/h, nadal możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.
tt/PAP
