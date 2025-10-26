W Elblągu wybuchł pożar w sortowni odpadów. Paliła się hala o wymiarach 60 m na 20 m i wysokości 8 m. Z ogniem walczyło 100 strażaków z Elbląga, powiatu elbląskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. „Zalecamy, aby mieszkańcy Rubna Wielkiego oraz osiedla Nad Jarem nadal mieli zamknięte okna” - przekazała rzecznik Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak.
Strażacy uratowali część administracyjno-biurową. Natomiast spaliła się część magazynowa ze składowanymi w niej odpadami, dach zapadł się do środka. Spaliły się odpady zmieszane i niezmieszane, to wszystko, co zwożone jest z miasta. Spłonął także cały park maszynowy sortowni.
Jak przekazała dziś rzecznik Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak, na miejscu wciąż pracują strażacy z Elbląga i okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czynności dochodzeniowe, które pozwolą ustalić przyczynę pożaru, rozpoczną się po zakończeniu akcji. Według pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jakość powietrza nie budzi obecnie obaw, jednak zalecamy, aby mieszkańcy Rubna Wielkiego oraz osiedla Nad Jarem nadal mieli zamknięte okna
— przekazała rzecznik.
Prezydent Elbląga Michał Missan podkreślił, że sortownię trzeba będzie odtworzyć a zakład utylizacji będzie musiał na nowo zorganizować odbiór odpadów z miasta.
Podejmujemy już działania i zrobimy wszystko, by nie było kłopotów od poniedziałku z odbiorem i zwożeniem odpadów z miasta. Być może będzie drożej, ale zapewniamy, że odpady nie będą zalegały w mieście
— dodał.
Samorządy zaoferowały pomoc Elblągowi w odbiorze odpadów. Takie deklaracje według służb przekazały: Związek Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie a także Gdańsk, Tczew i Olsztyn.
