Prowokacja przed siedzibą Radia Maryja! Przed budynkiem pojawiła się osoba przebrana za księdza. Rozgłośnia ostrzegła słuchaczy

Sprawdź Siedziba Radia Maryja w Toruniu; Osoba podszywająca się pod osobę duchowną / autor: Fratria/Radio Maryja
Siedziba Radia Maryja w Toruniu; Osoba podszywająca się pod osobę duchowną / autor: Fratria/Radio Maryja

Osoba przebrana za księdza pojawiła się przy wejściu do Radia Maryja. Katolicka rozgłośnia ostrzega swoich słuchaczy, by uważali na prowokacje. Zapowiada konsekwencje, jeśli szkalowane będzie jej dobre imię” - podał portal Radia Maryja.

Wejście do Radia Maryja. Przed bramą parkuje samochód, z którego wychodzi osoba przebrana w strój mający przypominać habit. Towarzyszy jej operator. Po kilku minutach – i wydaje się, że po zrobieniu nagrania – mężczyzna zdejmuje przebranie

— czytamy.

Jak wskazano na łamach portalu Radia Maryja, po godz. 16.30 wraca do samochodu, by odjechać.

Osoba, która pojawiła się przed wejściem do Radia Maryja, nie jest w żaden sposób związana z rozgłośnią ani pracującymi na co dzień w tym miejscu ojcami redemptorystami

— zastrzeżono.

Kampania pogardy wobec Radia Maryja

Jak wiemy, od lat przeciwko katolickiej rozgłośni, jej założycielowi i słuchaczom prowadzona jest konsekwentna kampania pogardy.

Katolicka rozgłośnia postanowiła ostrzec swoich słuchaczy przed próbami podszywania się pod ojców z Radia Maryja. Odczytuje całe zajście za prowokację i nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji w odpowiedzi na możliwe próby rozpowszechniania kolejnych kłamstw i manipulacji

— napisano.

