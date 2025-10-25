„Osoba przebrana za księdza pojawiła się przy wejściu do Radia Maryja. Katolicka rozgłośnia ostrzega swoich słuchaczy, by uważali na prowokacje. Zapowiada konsekwencje, jeśli szkalowane będzie jej dobre imię” - podał portal Radia Maryja.
Wejście do Radia Maryja. Przed bramą parkuje samochód, z którego wychodzi osoba przebrana w strój mający przypominać habit. Towarzyszy jej operator. Po kilku minutach – i wydaje się, że po zrobieniu nagrania – mężczyzna zdejmuje przebranie
— czytamy.
Jak wskazano na łamach portalu Radia Maryja, po godz. 16.30 wraca do samochodu, by odjechać.
Osoba, która pojawiła się przed wejściem do Radia Maryja, nie jest w żaden sposób związana z rozgłośnią ani pracującymi na co dzień w tym miejscu ojcami redemptorystami
— zastrzeżono.
Kampania pogardy wobec Radia Maryja
Jak wiemy, od lat przeciwko katolickiej rozgłośni, jej założycielowi i słuchaczom prowadzona jest konsekwentna kampania pogardy.
Katolicka rozgłośnia postanowiła ostrzec swoich słuchaczy przed próbami podszywania się pod ojców z Radia Maryja. Odczytuje całe zajście za prowokację i nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji w odpowiedzi na możliwe próby rozpowszechniania kolejnych kłamstw i manipulacji
— napisano.
tt/Radio Maryja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744074-prowokacja-przed-siedziba-radia-maryja-w-toruniu-wideo
