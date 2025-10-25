Dzisiaj rano w poważnej awarii uległ System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po godz. 10.20 udało się ustalić przyczyny problemu i przywrócono pracę dyspozytorów w normalnym trybie.
Problem wystąpił o godz. 8.13 i wywołał konieczność pracy dyspozytorów w trybie awaryjnym. Na szczęście numery alarmowe 112 oraz 999 działały bez żadnych kłopotów, a ich operatorzy przyjmowali zgłoszenia.
Usterka dotyczyła zarządzania i komunikacji, przez co trudniejsze było przekazywanie danych między dystrybutorami, szpitalami a karetkami pogotowia. System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego jest bardzo istotną aplikacją, którą wykorzystuje się na tabletach karetek pogotowia ratunkowego, a także jest nieodzowna w kontekście przesyłania do najbliższej placówki medycznej informacji o stanie pacjenta.
Walka z usterką
System udało się w pełni przywrócić po godz. 10.20. Wtedy też zakończyła się praca dyspozytorów w trybie awaryjnym, którzy musieli działać w trybie awaryjnym około dwie godziny.
Inżynierowie z Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego uspokajali, że jak najprędzej podjęto działania mające na celu pełne przywrócenie systemu i wyeliminowanie awarii. Najprawdopodobniej przyczyną awarii była usterka techniczna, nie zaś atak hakerski na system, o czym powiadomiła rzeczniczka prasowa Lotniczego pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka.
Sprawa jest o tyle niepokojąca, że podobna awaria miała miejsce w połowie bieżącego miesiąca, kiedy to usterka utrudniła działanie linii alarmowej 112 w województwie świętokrzyskim i opolskim. Pod koniec sierpnia 2025 r. nastąpiła z kolei awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, na skutek której dyspozytorzy zmuszeni byli do przejścia na tryb awaryjny, mimo, że numery alarmowe formalnie działały.
