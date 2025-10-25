Ponownie umorzono śledztwo wobec funkcjonariuszki SG, która w pobliżu grupy aktywistów oddała strzał „ślepakiem”. Prokuratura badała okoliczności w których użyto prywatnej broni hukowej w pobliżu grupy „pomagającej” nielegalnym migrantom przy granicy z Białorusią. Śledczy uznali, że nie było znamion czynu zabronionego.
Prokuratura Rejonowa w Białymstoku już raz to postępowanie nieprawomocnie umorzyła, ale sąd uwzględnił zażalenia złożone przez osoby, które mają w śledztwie status pokrzywdzonych. Po uzupełnieniu postępowania dowodowego, prokuratura nie zmieniła swojej oceny sprawy i ponownie ją umorzyła.
Strzał w powietrze
Chodzi o incydent z 9 listopada 2023 roku, do którego doszło w okolicach Hajnówki (Podlaskie). Aktywiści związani z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym podali wówczas na swoim profilu na portalu społecznościowym, że gdy ich grupa odbywała w lesie rutynowy „patrol” w poszukiwaniu nielegalnych migrantów, którzy mogą potrzebować pomocy - jego uczestnicy głośno rozmawiali po polsku - padł w ich pobliżu strzał. Według relacji jednego z aktywistów, funkcjonariuszka SG oddała strzał ok. 10 metrów od niego i nie uprzedziła tego wezwaniem, np. „stój, bo strzelam!”.
Aktywiści opublikowali też wtedy nagranie, na którym widać było kilka osób idących przez las i słychać odgłos wystrzału. Później nagranie kolejne, gdzie jest zapis rozmowy z dwójką funkcjonariuszy. Słychać tam jak funkcjonariuszka SG, pytana przez aktywistę czy oddała strzał „ślepakiem”, potwierdza to.
Nie strzelamy do ludzi
— mówi w nagraniu funkcjonariuszka.
Aktywistów pomylono z migrantami?
Z kontekstu rozmowy wynikało, że grupa aktywistów została wzięta za nielegalnych migrantów. Służby prasowe SG oświadczyły wówczas, że patrol nie strzelał z broni służbowej w kierunku aktywistów, którzy pojawili się w miejscu, gdzie była prowadzona „niejawna obserwacja w związku z poszukiwaniem osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski”.
SG podała, że w komendzie policji w Hajnówce przeliczona została ostra amunicja do broni służbowej funkcjonariuszy z tego patrolu oraz że SG na wyposażeniu nie ma broni hukowej.
Śledczy badali, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszkę, poprzez „niezasadne oddanie strzału” i do narażenia w ten sposób innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Użyta broń hukowa była prywatną własnością funkcjonariuszki i nie potrzebowała na nią pozwolenia. W śledztwie powoływani byli biegli, m.in. z zakresu użycia broni hukowej.
Nie było umyślnego przekroczenia uprawnień
Po zebraniu dowodów śledztwo zostało nieprawomocnie umorzone. Śledczy ocenili bowiem, że w zachowaniu funkcjonariuszki nie było umyślnego przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu prywatnego, w żadnych przepisach dotyczących działania Straży Granicznej nie ma zakazu posiadania i używania na służbie takiego wyposażenia (opisanego przez śledczych jako broń alarmowa i sygnałowa), nie jest też na broń hukową potrzebne pozwolenie.
Po rozpoznaniu zażaleń, w czerwcu sąd nakazał jednak wznowić śledztwo i zebrać dodatkowe dowody. Chodziło m.in. o informacje, czy i jakiego uszczerbku na zdrowiu doznała jedna z osób pokrzywdzonych; dlatego konieczna była np. opinia uzupełniająca z zakresu medycyny sądowej. Prokuratura weryfikowała też informacje, z jakiej odległości padł strzał z broni hukowej.
Postanowienie o ponownym umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.
Jak poinformował PAP zastępca szefa Prokuratury Rejonowej w Białymstoku Tomasz Pianko, wpłynęło już jedno zażalenie, ale prokuratura nie ma jeszcze potwierdzeń odbioru jej postanowienia przez wszystkie uprawnione strony. Jeśli prokuratura zażaleń nie uwzględni, wówczas - zgodnie z przepisami - tym razem rozpozna je nie sąd, a prokuratura nadrzędna, czyli Prokuratura Okręgowa w Białymstoku.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744059-prokuratura-umorzyla-sledztwo-ws-funkcjonariuszki-sg
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.