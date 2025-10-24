Znamy przyczynę upadku drona w Inowrocławiu. "Zawiodło urządzenie. (...) Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Żandarmeria Wojskowa / autor: Fratria
Żandarmeria Wojskowa / autor: Fratria

Przyczyną upadku bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 na samochód Poczty Polskiej w Inowrocławiu była usterka techniczna. Żandarmeria Wojskowa przekazała, że nie będzie prowadziła czynności procesowych w tej sprawie.

W czwartek w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 

— poinformowała wczoraj wieczorem Polska Grupa Zbrojeniowa na X.

Nikt nie ucierpiał, a WZL badają sprawę.

Usterka techniczna

Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy mjr Dominik Maik powiedział PAP w piątek, że przyczyną upadku drona była usterka techniczna.

Zawiodło urządzenie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć w sprawie charakterystyki technicznej. Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora drona, nie było to też celowe działanie

— powiedział PAP mjr Maik.

Dron spadł na samochód Poczty Polskiej stojący na jednym z parkingów przy obiekcie tej firmy.

Nie realizujemy w tej sprawie czynności procesowych. To zdarzenie nie spowodowało zagrożenia dla życia i zdrowia. Ani czynności wyjaśniających, ani postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie nie prowadzimy i prowadzić nie będziemy

— podkreślił mjr Maik.

Nikt nie ucierpiał

Wcześniej o wypadku drona w Inowrocławiu poinformował m.in. Onet. Wpis w tej sprawie zamieścił także na X polityk PiS i były wiceszef MON Bartosz Kownacki, który napisał, że należący do PGZ dron spadł w Inowrocławiu na terenie cywilnym i m.in. uszkodził samochody.

PILNE‼️ Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na licznie katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę!

— napisał Kownacki.

Do sprawy odniosła się w opublikowanym wczoraj wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia

— napisała.

Oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała PAP wczoraj wieczorem, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym.

Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie

— powiedziała.

CZYTAJ TEŻ:

Dron spadł w Inowrocławiu! Bartosz Kownacki: „Uszkodził samochody”. Jest komunikat Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Wstrząsający wynik prowokacji dziennikarskiej! Dron swobodnie latał nad obiektami wojskowymi w Polsce. Politycy PiS reagują

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych