Przyczyną upadku bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 na samochód Poczty Polskiej w Inowrocławiu była usterka techniczna. Żandarmeria Wojskowa przekazała, że nie będzie prowadziła czynności procesowych w tej sprawie.
W czwartek w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2
— poinformowała wczoraj wieczorem Polska Grupa Zbrojeniowa na X.
Nikt nie ucierpiał, a WZL badają sprawę.
Usterka techniczna
Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy mjr Dominik Maik powiedział PAP w piątek, że przyczyną upadku drona była usterka techniczna.
Zawiodło urządzenie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć w sprawie charakterystyki technicznej. Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora drona, nie było to też celowe działanie
— powiedział PAP mjr Maik.
Dron spadł na samochód Poczty Polskiej stojący na jednym z parkingów przy obiekcie tej firmy.
Nie realizujemy w tej sprawie czynności procesowych. To zdarzenie nie spowodowało zagrożenia dla życia i zdrowia. Ani czynności wyjaśniających, ani postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie nie prowadzimy i prowadzić nie będziemy
— podkreślił mjr Maik.
Nikt nie ucierpiał
Wcześniej o wypadku drona w Inowrocławiu poinformował m.in. Onet. Wpis w tej sprawie zamieścił także na X polityk PiS i były wiceszef MON Bartosz Kownacki, który napisał, że należący do PGZ dron spadł w Inowrocławiu na terenie cywilnym i m.in. uszkodził samochody.
PILNE‼️ Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na licznie katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę!
— napisał Kownacki.
Do sprawy odniosła się w opublikowanym wczoraj wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa.
Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia
— napisała.
Oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała PAP wczoraj wieczorem, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym.
Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie
— powiedziała.
