Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie m.in. Filtrów. Służby informują, że będzie się to wiązało z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych i przelotami dronów. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert.
Ćwiczenia pod kryptonimem „SOKRATES-25” realizowane są w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy wsparciu i współpracy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas nich mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów.
To tylko ćwiczenia – prosimy o zachowanie spokoju
— apelują służby.
Wyjaśniły, że celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę.
Alert dla mieszkańców Pruszkowa
Do mieszkańców Warszawy wysłano alert RCB informujący o ćwiczeniach służb z użyciem pirotechniki. Taki sam alert otrzymali mieszkańcy Pruszkowa, gdzie ćwiczenia będą prowadzone przy ulicy Domaniewskiej na terenie oczyszczalni ścieków.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743860-alert-rcb-dla-mieszkancow-warszawy-i-pruszkowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.