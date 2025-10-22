Alert RCB dla mieszkańców Warszawy i Pruszkowa! Ćwiczenia „SOKRATES-25”. "Prosimy o zachowanie spokoju"

Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie m.in. Filtrów. Służby informują, że będzie się to wiązało z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych i przelotami dronów. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert.

Ćwiczenia pod kryptonimem „SOKRATES-25” realizowane są w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy wsparciu i współpracy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas nich mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów.

To tylko ćwiczenia – prosimy o zachowanie spokoju

— apelują służby.

Wyjaśniły, że celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę.

Alert dla mieszkańców Pruszkowa

Do mieszkańców Warszawy wysłano alert RCB informujący o ćwiczeniach służb z użyciem pirotechniki. Taki sam alert otrzymali mieszkańcy Pruszkowa, gdzie ćwiczenia będą prowadzone przy ulicy Domaniewskiej na terenie oczyszczalni ścieków.

