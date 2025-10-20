W wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem nauki jazdy na starej drodze krajowej nr 3 pod Goleniowem zginęła jedna osoba, a kierowca ciężarówki został ranny i przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracują służby.
Do wypadku na starej „trójce” między Przybiernowem a Babigoszczą (pow. goleniowski) doszło rano. Ciągnik siodłowy z naczepą zderzył się tam z samochodem osobowym nauki jazdy. Po uderzeniu „elka” przerwała barierę energochłonną i wjechała do przydrożnego rowu, a na nią runął tir.
Służby zakończyły akcję, na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu.
tym zdarzeniu brały udział dwa samochody – ciężarowy i osobowy. Podróżowały łącznie dwie osoby. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć, a kierowca ciężarówki przetransportowany do szpitala na obserwację
— przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.
Jak przekazała zastępczyni komendanta powiatowego policji w Goleniowie mł. insp. Magdalena Miszczak, wstępnie można przyjąć, że przyczyną wypadku mogło być nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez ciężarówkę.
Samochód osobowy był oznaczony tzw. elką, ale czy był w trakcie wykonywania kursu szkoleniowego, czy nie, tego na ten moment nie wiem
— podkreśliła Miszczak.
Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przewieziony do szpitala w stanie dobrym
— dodała.
Dawna droga krajowa nr 3, biegnąca wzdłuż S3, to obecnie droga powiatowa. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z drogą Stepnica – Rokita.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743674-ciezarowka-zderzyla-sie-z-autem-nauki-jazdy-jest-ofiara
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.