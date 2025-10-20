Rozpoczęła się główna faza ćwiczenia Lampart-25 - największego tegorocznego ćwiczenia 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, w którym udział bierze blisko tysiąc żołnierzy i 200 jednostek sprzętu - przekazał rzecznik brygady kpt. Jacek Piotrowski.
Ćwiczenie pod kryptonimem „Lampart” to doroczne największe manewry brygady z warszawskiej Wesołej. Jak przekazał w komunikacie rzecznik brygady, szkolenie poligonowe trwa już od początku października, natomiast główna faza ćwiczenia rozpoczęła się w poniedziałek na poligonie w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie); potrwa do końca tygodnia.
Kapitan Piotrowski przekazał, że podczas tegorocznej edycji „Lamparta” głównymi ćwiczącymi są 1. batalion czołgów oraz batalion logistyczny 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Przeciwników odgrywają żołnierze batalionu zmechanizowanego wchodzącego w skład brygady, a także m.in. 2. batalionu czołgów, uzbrojonego w najnowocześniejsze w polskim wojsku czołgi Abrams SEPv3.
Cele
Celem wyposażenia żołnierzy podgrywających w ćwiczeniu w najnowocześniejsze czołgi jest utrudnienie ćwiczącym zadania, a także przetestowanie zdolności Abramsów w dwóch obecnych w brygadzie wersjach - starszej M1A1 i nowoczesnej M1A2 SEPv3.
Ćwiczenie ma za zadanie podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności warszawskich pancerniaków i pododdziałów wsparcia, a także m.in. szkolenie sztabu i dowództwa brygady w planowaniu, organizowaniu i dowodzenia elementami brygady w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Żołnierze ćwiczą m.in. kierowanie ogniem w natarciu i obronie czy współdziałanie czołgów z powietrznymi bezzałogowcami.
Lampart-25 jest dla nas niezwykle ważny. To nie tylko sprawdzian wyszkolenia, ale również okazja do zgrania pododdziałów, przetestowania procedur i podtrzymania wysokiego poziomu gotowości bojowej. Przed nami intensywne dni pełne realizmu, dynamiki i oceny naszego profesjonalizmu
— powiedział cytowany w komunikacie zastępca dowódcy brygady płk Maciej Strzygocki.
Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie i stanowią kluczowy element utrzymania gotowości bojowej naszych pododdziałów
— dodał dowódca płk Renart Skrzypczak.
Brygada
Pierwsza Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki, to jednostka zlokalizowana w warszawskiej Wesołej. Jej podstawowym wyposażeniem są obecnie czołgi Leopard 2 oraz niedawno zakupione w USA czołgi Abrams. Brygada wchodzi w skład rozmieszczonej w woj. mazowieckim, lubelskim i podkarpackim 18. Dywizji Zmechanizowanej.
Brygada jako jedna z pierwszych polskich jednostek została wyposażona w Abramsy, których łącznie Polska zamówiła 366 sztuk - 250 w nowoczesnej wersji M1A2 SEPv3 i 116 w starszej wersji M1A1, wcześniej używanych przez wojsko amerykańskie. Zakup używanych czołgów wiązał się z możliwością szybkiej dostawy, istotnej dla uzupełnienia luk powstałych po polskich donacjach sprzętu dla Ukrainy. Umowa na 116 czołgów Abrams została podpisana w styczniu 2023 roku, a dostawy zakończyły się w czerwcu ub.r. Obecnie warszawska brygada dysponuje Abramsami w obu wersjach.
Polska kupiła Abramsy jako pierwszy kraj europejski i pierwsze państwo NATO poza Stanami Zjednoczonymi; po zakończeniu dostaw Abramsy będą - obok południowokoreańskich K2 i niemieckich Leopardów 2 - jednym z trzech typów czołgów wykorzystywanych przez Wojsko Polskie.
