„Czy Polska będzie istnieć? Patrzmy realnie. Chrześcijanin zna drogę, cel – idziemy do nieba, ale trzeba twardo stąpać po ziemi. Obyśmy nie zmarnowali tego dziedzictwa, a robi się wszystko, tak jakby siły przy współpracy obywateli Polski, jakby chcieli zniszczyć, zlikwidować ją. To jest bardzo poważna sprawa” - mówił o. Tadeusz Rydzyk CSsR, który obecny był na XVII Hubertusie Węgrowskim Mazowsza i Podlasia.
„Wolna ojczyzna najcenniejszym skarbem każdego człowieka”
Założyciel Radia Maryja w swoim przemówieniu nawiązał do słów Wincentego Witosa, które w swoim tekście na portalu wPolityce.pl przypomniał Marek Klecel.
Wolna ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka, dla którego wszystko należy poświęcić. Ale ojczyzna nie może być tylko nazwą, lecz rzeczywistą matką dla wszystkich o równych prawach i obowiązkach. Ojczyzna może wolna być naprawdę w ten czas, kiedy wolny jest każdy obywatel. Zaprzestańcie wszelkich kłótni i sporów między sobą. Stańcie się jedną, wielką, mocną, solidarną, świadomą i kochającą się rodziną. Razem możecie dokonać cudów. Osobno do niczego nie jesteście zdolni. Nie marnujcie sił na rzeczy drobne, nie marnujcie czasu. Jak załatwicie wielkie, mniejsze przyjdą same. Od tego wasz byt i wasza przyszłość zależy. Idźcie z czasem i postępem naprzód. Ale szanujcie prawdy i dogmaty udowodnione wiekami i tradycją uświęcone. One są konieczne dla państwa i rodziny. A polityka to przede wszystkim służba. Ważne i ciężkie zadanie wymagające rzetelnej pracy, zdolności, przygotowania, odwagi i najlepszej woli
— pisał Witos w 1939 r. w liście włościan i wszystkich Polaków.
„Obyśmy nie zmarnowali tego dziedzictwa”
O. Rydzyk zwrócił uwagę, iż słowa Wincentego Witosa z 1939 roku są aktualne także w dzisiejszych czasach, kiedy nasza Ojczyzna boryka się z postępującą demoralizacją, upadkiem moralnym i potworną zapaścią.
Jakżeż one dzisiaj pasują, jak są bardzo aktualne. W tej sytuacji naszej ojczyzny nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Potwornej zapaści i to idzie dalej. Tu jest pytanie, czy Polska będzie istnieć? Patrzmy realnie. Chrześcijanin zna drogę, cel – idziemy do nieba, ale trzeba twardo stąpać po ziemi. Obyśmy nie zmarnowali tego dziedzictwa, a robi się wszystko, tak jakby siły przy współpracy obywateli Polski, jakby chcieli zniszczyć, zlikwidować ją. To jest bardzo poważna sprawa
— zaznaczył.
