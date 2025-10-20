Ksiądz Krzysztof Guziałek, proboszcz parafii p.w. św. Floriana w Pleszewie, zainicjował akcję pomocy rolnikom, którzy mają problem ze sprzedażą swoich plonów. Duchowny zaapelował do wiernych o kupowanie warzyw od rolników z lokalnej wspólnoty, które będą dostępne po Mszy świętej. „Sytuacja rolników jest bardzo trudna. Pragniemy pomóc naszym przyjaciołom Joasi i Michałowi ze Wspólnoty Wieczernik sprzedać zbiory” - zaapelował. Akcja ma być cykliczna.
Papryka, jabłka, kapusta, ogórki i wreszcie ziemniaki, za które skupy oferują dosłownie grosze. Sytuacja polskich rolników od dawna już nie była tak dramatyczna. Coraz częstsze staje się oferowanie rodakom samozbiorów, gdzie np. paprykę prosto od rolnika możemy mieć za symboliczną cenę lub za darmo. Z pomocą miejscowym rolnikom postanowił ruszyć proboszcz jeden z parafii w Pleszewie.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Kolejny dramat polskiego rolnika. Wysypał na pole 150 ton ziemniaków. „Pierwsza klasa, idealne na frytki”; „Ktoś musiał się wkurzyć”
- Rolnicy ogłaszają samozbiory, a skorzystać próbują… sieci handlowe. „System aukcyjny na zasadzie ‘kto tańszy, ten lepszy’”
Sytuacja rolników jest bardzo trudna. Pragniemy pomóc naszym przyjaciołom Joasi i Michałowi ze Wspólnoty Wieczernik sprzedać zbiory. Będą mieli seler, pora i ziemniaki, które będzie można nabyć po mszach świętych w niedzielę 19 października przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pleszewie. Nabywając te produkty, wspieramy ich gospodarstwo i rodzinę. W skupie płacą groszowe stawki, bądźmy dla nich Dobrymi Aniołami
— zaapelował duchowny.
Proboszcz parafii p.w. św. Floriana zapowiedział, że takich inicjatyw będzie więcej i będą się one odbywać cyklicznie.
Jeśli są rolnicy, którym trzeba pomóc, zapraszamy do współpracy
— dodał.
kk/Pleszew24.info/Pleszew - Nasze Miasto
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743626-ksiadz-w-pleszewie-zorganizowal-akcje-pomocy-rolnikom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.