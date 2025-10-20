Samochód ambasady Federacji Rosyjskiej dachował na Wisłostradzie! "Do szpitala trafiła jedna osoba"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Kolizja na Wisłostradzie / autor: Fb/JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej
Kolizja na Wisłostradzie / autor: Fb/JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej

Wisłostrada po raz kolejny. Z utrzymaniem się na jezdni i na kołach tym razem nie poradził sobie kierujący dacią, jadący w stronę Śródmieścia” - przekazała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej na Facebooku. Policja poinformowała, że samochód należał do ambasady Federacji Rosyjskiej.

Do zdarzenia doszło na Wisłostradzie w Warszawie. Na zjeździe z wiaduktu ponad skrzyżowaniem ul. Krasińskiego. W pewnym momencie kierowca, który prowadził dacię stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i uderzyło w bariery energochłonne. Samochód przekoziołkował oraz uderzył w inne pojazdy.

Wisłostrada po raz kolejny. Z utrzymaniem się na jezdni i na kołach tym razem nie poradził sobie kierujący dacią, jadący w stronę Śródmieścia. Na szczęście inni uczestnicy ruchu nie zostali poszkodowani. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy JRG APoż oraz zespół ratownictwa medycznego i policja. Do szpitala trafiła jedna osoba

— przekazała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej na Facebooku.

Portal rmf24.pl postanowił zasięgnąć języka w sprawie. Aspirant z warszawskiej policji Kamil Sobótka potwierdził, że samochód należał do ambasady Federacji Rosyjskiej. Mundurowy dodał, że kierowca nie był dyplomatą tylko pracownikiem technicznym.

Kierowca był trzeźwy.

xyz/JRG APoż/rmf24.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych