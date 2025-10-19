Około 40 strażaków gasiło pożar, który wybuchł w niedzielny poranek na składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. Płonęły odpady zmieszane, jednak akcja zakończyła się bez ofiar i zagrożenia dla środowiska.
Pożar wybuchł ok. godz. 7.40 w składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. Płonęły odpady zmieszane – hałda o wymiarach 20 na 10 metrów.
Akcja zakończyła się ok. godz. 10.30. Nie było zagrożenia dla innych obiektów, jak również dla środowiska. Nikt nie ucierpiał
— podał PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie bryg. Andrzej Walczak.
W momencie kulminacyjnym w akcji uczestniczyło ok. 40 strażaków. Na miejscu jest też grupa chemiczna, która monitorowała jakość powietrza.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
