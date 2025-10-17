„Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli podziemny tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy” – poinformował na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Swój początek miał na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej.
60 prób przekroczenia granicy
POSG poinformował, że wczoraj zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.
W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743400-sg-odkryla-tunel-przy-polsko-bialoruskiej-granicy
