Warszawscy radni poparli dziś wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22.00 - 6.00 i dotyczy sklepów i stacji benzynowych.
Nocna prohibicja zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego, czyli najprawdopodobniej 1 listopada.
Ilu radnych głosowało za?
Za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu było 55 radnych, jeden był przeciw. Jeśli chodzi o Pragę-Północ za wprowadzeniem zakazu było 55 radnych, dwójka radnych była przeciw.
Na sesji miał być obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - pomysłodawca projektu, jednak nie zdążył wrócić z Brukseli.
W uzasadnieniu projektów uchwał wskazano, że w raporcie z przeprowadzonych konsultacji pojawiały się głosy mieszkańców, aby najpierw wprowadzić ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze-Północ, a później sukcesywnie w całym mieście.
Zaznaczono również, że wiele innych miast najpierw wprowadzało ograniczenie w wybranych dzielnicach czy osiedlach. Zrobiły tak np. Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Część z tych miast zdecydowała o późniejszym rozszerzeniu strefy objętej ograniczeniem na kolejne dzielnice lub na całe miasto.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743301-bedzie-nocna-prohibicja-w-dwoch-dzielnicach-warszawy
