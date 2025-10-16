Warszawscy radni zadecydowali o wprowadzeniu nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach! Zakaz będzie obowiązywał od 22.00 do 6.00

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sesja Rady m.st. Warszawy w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki / autor: PAP/Tomasz Gzell
Sesja Rady m.st. Warszawy w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki / autor: PAP/Tomasz Gzell

Warszawscy radni poparli dziś wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22.00 - 6.00 i dotyczy sklepów i stacji benzynowych.

Nocna prohibicja zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego, czyli najprawdopodobniej 1 listopada.

Ilu radnych głosowało za?

Za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu było 55 radnych, jeden był przeciw. Jeśli chodzi o Pragę-Północ za wprowadzeniem zakazu było 55 radnych, dwójka radnych była przeciw.

Na sesji miał być obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - pomysłodawca projektu, jednak nie zdążył wrócić z Brukseli.

W uzasadnieniu projektów uchwał wskazano, że w raporcie z przeprowadzonych konsultacji pojawiały się głosy mieszkańców, aby najpierw wprowadzić ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze-Północ, a później sukcesywnie w całym mieście.

Zaznaczono również, że wiele innych miast najpierw wprowadzało ograniczenie w wybranych dzielnicach czy osiedlach. Zrobiły tak np. Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Część z tych miast zdecydowała o późniejszym rozszerzeniu strefy objętej ograniczeniem na kolejne dzielnice lub na całe miasto.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zwrot w KO! Nagle chcą nocnej prohibicji w całej Warszawie. Trzaskowski nie kryje radości: Przyspieszamy, bo widzieliśmy, co się stało

Kolejne gminy w Mazowieckiem wprowadzają nocną prohibicję. Od kiedy zakaz zacznie obowiązywać w Grójcu i Ciechanowie?

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych