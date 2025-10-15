Psy zagryzły przypadkowego mężczyznę w Zielonej Górze. Jest śledztwo. Właściciel zwierząt nie zachował środków ostrożności?

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze prowadzi śledztwo ws. śmierci 46-latka pogryzionego przez trzy psy, które wydostały się z prywatnej posesji w tym mieście. Na tym etapie jest prowadzone z art. 156 Kodeku karnego” – poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

Do tragedii doszło 12 października w kompleksie leśnym w Zielonej Górze. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że właściciel trzech psów, najprawdopodobniej rasy owczarek belgijski, nie zachował wymaganych środków ostrożności przy ich trzymaniu na posesji - strzelnicy.

Zwierzęta wydostały się poza teren ogrodzenia i zaatakowały przechodzącego w pobliżu 46-letniego mężczyznę. Pokrzywdzony doznał co najmniej 53 ran szarpanych i gryzionych, które wymagały natychmiastowej hospitalizacji i intensywnej pomocy medycznej. Pomimo podjętych działań ratunkowych dzisiaj rano mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń — przekazała w komunikacie prok. Antonowicz.

Dodała, że ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, której wyniki pozwolą na dokładne ustalenie mechanizmu powstania ran i przyczyn zgonu.

Mężczyzna trafił do szpitala wczesnym popołudniem z rannymi szarpanymi, przede wszystkim rąk i nóg, był również wyziębiony. Przeszedł kilka operacji, a jego stan był określany jako krytyczny.

Działania śledczych

Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili czynności procesowe, a do tego z udziałem biegłej z zakresu dobrostanu zwierząt oraz biegłej z zakresu kynologii. Psy zostały poddane badaniu przez lekarza weterynarii oraz zabezpieczone.

Prokuratorzy zlecili biegłym badania specjalistyczne, które umożliwią dokładne ustalenie rasy, stanu fizycznego i psychicznego zwierząt, a także ocenę warunków, w jakich były utrzymywane. W tym celu zwierzęta zostały umieszczone w domu tymczasowym.

W toku czynności ujawniono również inne przypadki niewłaściwego zabezpieczenia zwierząt należących do 53-letniego właściciela psów. Wątki te zostaną włączone do prowadzonego śledztwa i wnikliwie zbadane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa

— dodała prok. Antonowicz.

To nie wszystko

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze podjęła równolegle z urzędu działania administracyjne zmierzające do zbadania zasad funkcjonowania strzelnicy, na której przebywały psy.

Analizie zostanie poddane m.in. przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi regulacjami

— wyjaśniła Antonowicz.

as/PAP

