„Dystrybucja wody odbywa się codziennie w godzinach od 07:00 do 19:00, aż do odwołania. W punktach obecni są żołnierze WOT, którzy pomagają mieszkańcom w napełnianiu pojemników i informują o zasadach bezpiecznego korzystania z wody” - przekazano na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialne na platformie X. Wojsko pomaga mieszkańcom Wałcza, gdzie w wodzie odkryto niebezpieczne bakterie.
Terytorialsi z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają mieszkańcom Wałcza wodę pitną.
Cztery wojskowe cysterny dostarczają wodę pitną dla mieszkańców Wałcza, gdzie w miejskim wodociągu wykryto groźne dla zdrowia bakterie. Dystrybucja wody odbywa się codziennie w godzinach od 07:00 do 19:00, aż do odwołania. W punktach obecni są żołnierze WOT, którzy pomagają mieszkańcom w napełnianiu pojemników i informują o zasadach bezpiecznego korzystania z wody
— przekazano na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialne na platformie X.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i sanepid poinformowały w czwartek po południu o wykryciu w wodociągu Wałcz bakterii z grupy coli. Mieszkańcy Wałcza i pobliskich wsi (Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota) do celów spożywczych i higienicznych muszą używać wody dostarczonej beczkowozami.
Komunikat w tej sprawie opublikował też Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podał, że wodociąg Wałcz zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.
W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wałcz stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne – woda nie spełnia wymagań rozporządzenia ministra zdrowia (…) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
— wyjaśnił sanepid w komunikacie.
Sanepid o braku zdatności wody
Służby sanitarne poinformowały mieszkańców powiatu wałeckiego, że konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i do przemywania otwartych ran.
Zaznaczono, że woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.
Mieszkańcom Wałcza i pobliskich miejscowości woda jest dostarczana beczkowozami i w butelkach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu został zobowiązany przez sanepid do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz „podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań”.
Trwa ustalanie źródła skażenia. Wodociąg objęty jest stałym nadzorem.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obchody 8. święta WOT w Zamościu. Prezydent Nawrocki docenił żołnierzy formacji. „Kontynuują najlepsze tradycje polskiego oręża”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743120-walcz-bez-wody-pitnej-zolnierze-wot-ruszyli-z-pomoca
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.