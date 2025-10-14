"Zawsze gotowi, zawsze blisko!". Żołnierze WOT ruszyli na pomoc odciętym od wody pitnej mieszkańcom Wałcza!

Dystrybucja wody odbywa się codziennie w godzinach od 07:00 do 19:00, aż do odwołania. W punktach obecni są żołnierze WOT, którzy pomagają mieszkańcom w napełnianiu pojemników i informują o zasadach bezpiecznego korzystania z wody” - przekazano na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialne na platformie X. Wojsko pomaga mieszkańcom Wałcza, gdzie w wodzie odkryto niebezpieczne bakterie.

Terytorialsi z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają mieszkańcom Wałcza wodę pitną.

Cztery wojskowe cysterny dostarczają wodę pitną dla mieszkańców Wałcza, gdzie w miejskim wodociągu wykryto groźne dla zdrowia bakterie. Dystrybucja wody odbywa się codziennie w godzinach od 07:00 do 19:00, aż do odwołania. W punktach obecni są żołnierze WOT, którzy pomagają mieszkańcom w napełnianiu pojemników i informują o zasadach bezpiecznego korzystania z wody

— przekazano na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialne na platformie X.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i sanepid poinformowały w czwartek po południu o wykryciu w wodociągu Wałcz bakterii z grupy coli. Mieszkańcy Wałcza i pobliskich wsi (Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota) do celów spożywczych i higienicznych muszą używać wody dostarczonej beczkowozami.

Komunikat w tej sprawie opublikował też Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podał, że wodociąg Wałcz zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wałcz stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne – woda nie spełnia wymagań rozporządzenia ministra zdrowia (…) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

— wyjaśnił sanepid w komunikacie.

Sanepid o braku zdatności wody

Służby sanitarne poinformowały mieszkańców powiatu wałeckiego, że konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i do przemywania otwartych ran.

Zaznaczono, że woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Mieszkańcom Wałcza i pobliskich miejscowości woda jest dostarczana beczkowozami i w butelkach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu został zobowiązany przez sanepid do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz „podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań”.

Trwa ustalanie źródła skażenia. Wodociąg objęty jest stałym nadzorem.

