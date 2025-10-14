Są problemy z dodzwonieniem się na numery alarmowe – poinformował związek zawodowy operatorów numerów alarmowych. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała PAP, że usterka dotyczy numeru 112 w wybranych województwach.
Karol Rymszewicz z Organizacji Międzyzakładowej Operatorów Numerów Alarmowych OPZZ Konfederacja Pracy powiedział PAP, że pierwsze zgłoszenie o problemach z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 otrzymał po godz. 8.
Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.
Problemy zgłaszają województwa
Rzeczniczka MSWiA powiedziała PAP, że są województwa, które zgłaszają problem z dodzwonieniem się na numer 112, w zależności od operatora komórkowego. - Ustalamy, co jest powodem usterki – zaznaczyła.
Dodała, że osoby potrzebujące pomocy powinny dzwonić na numer 999. - Nie mam informacji, żeby na numer 999 nie można było zgłaszać kwestii alarmowych - powiedziała Gałecka.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743099-problemy-z-dodzwonieniem-sie-na-numery-alarmowe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.