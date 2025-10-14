Mieszkańców mogą czekać poważne problemy! Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zawiesza działalność Oddziału Kardiologicznego

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej poinformował o czasowym zawieszeniu działalności Oddziału Kardiologicznego wraz z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Decyzja ma związek z niewystarczającą obsadą lekarską.

Władze szpitala przekazały, że mimo wielokrotnych prób rekrutacji i publikowanych ofert pracy nie udało się pozyskać wystarczającej liczby lekarzy kardiologów. Placówka podkreśliła, że prowadzi działania mające na celu uzupełnienie kadry i jak najszybsze wznowienie działalności oddziału.

Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać dodatkową kadrę lekarską, dzięki której działalność oddziału zostanie wznowiona. Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy z personelem lekarskim

— poinformował szpital w komunikacie.

Problemy kadrowe w szpitalach

Do sytuacji odniósł się prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, który wskazał, że problemy kadrowe w szpitalach powiatowych mają charakter ogólnokrajowy.

Czasowe zawieszenie działalności Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Miejskim jest konsekwencją trudności kadrowych, tj. niemożliwością zapewnienia wystarczającej obsady lekarskiej. Podobne wyzwania dotyczą praktycznie większości szpitali powiatowych w kraju

— zaznaczył.

Podkreślił również potrzebę zmian w systemie ochrony zdrowia.

Obecna sytuacja pokazuje, że system ochrony zdrowia wymaga kompleksowej reformy. Niezbędne są rozwiązania systemowe, w szczególności podniesienie wyceny świadczeń medycznych zabezpieczonych z budżetu NFZ, które będą wspierać szpitale powiatowe oraz zapewnią im stabilne warunki funkcjonowania

— dodał.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej apeluje do lekarzy kardiologów zainteresowanych współpracą o kontakt i deklaruje gotowość do podjęcia rozmów w celu przywrócenia pełnej działalności oddziału.

tt/PAP

