Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej poinformował o czasowym zawieszeniu działalności Oddziału Kardiologicznego wraz z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Decyzja ma związek z niewystarczającą obsadą lekarską.
Władze szpitala przekazały, że mimo wielokrotnych prób rekrutacji i publikowanych ofert pracy nie udało się pozyskać wystarczającej liczby lekarzy kardiologów. Placówka podkreśliła, że prowadzi działania mające na celu uzupełnienie kadry i jak najszybsze wznowienie działalności oddziału.
Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać dodatkową kadrę lekarską, dzięki której działalność oddziału zostanie wznowiona. Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy z personelem lekarskim
— poinformował szpital w komunikacie.
Problemy kadrowe w szpitalach
Do sytuacji odniósł się prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, który wskazał, że problemy kadrowe w szpitalach powiatowych mają charakter ogólnokrajowy.
Czasowe zawieszenie działalności Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Miejskim jest konsekwencją trudności kadrowych, tj. niemożliwością zapewnienia wystarczającej obsady lekarskiej. Podobne wyzwania dotyczą praktycznie większości szpitali powiatowych w kraju
— zaznaczył.
Podkreślił również potrzebę zmian w systemie ochrony zdrowia.
Obecna sytuacja pokazuje, że system ochrony zdrowia wymaga kompleksowej reformy. Niezbędne są rozwiązania systemowe, w szczególności podniesienie wyceny świadczeń medycznych zabezpieczonych z budżetu NFZ, które będą wspierać szpitale powiatowe oraz zapewnią im stabilne warunki funkcjonowania
— dodał.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej apeluje do lekarzy kardiologów zainteresowanych współpracą o kontakt i deklaruje gotowość do podjęcia rozmów w celu przywrócenia pełnej działalności oddziału.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743095-problemy-szpitala-w-rudzie-slaskiej-oddzial-zawieszony
