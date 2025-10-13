Marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Piotr Breś wręczyli dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę na dostarczenie czterech nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wykonawcę – Przedsiębiorstwo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z Poznania – reprezentowali: Tomasz Zelwowiec, członek zarządu spółki pełniący obowiązki Prezesa Zarządu oraz Łukasz Szaranek, dyrektor sprzedaży pojazdów trakcyjnych. Całkowita wartość projektu to ponad 194 mln zł, z czego środki unijne stanowią przeszło 116 mln zł. Wkład samorządu to prawie 78 mln zł.
Zadanie to jest realizowane w ramach projektu Województwa Lubelskiego pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS” w ramach Działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Inwestycja w przyszłość transportu publicznego
Zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) to kolejny krok w kierunku usprawnienia regionalnego transportu kolejowego. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2029 r. i zakłada zakup czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
Cztery nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne to tabor, który nie zastąpi dotychczasowych jednostek, lecz rozszerzy naszą ofertę przewozową, umożliwiając sprawną komunikację zarówno w obrębie województwa, jak i w połączeniach z sąsiednimi regionami – mazowieckim i podkarpackim. Transport kolejowy ma tę przewagę, że jest niskoemisyjny, ekologiczny i bezpieczny, dlatego tak nam zależy na zmianie myślenia o kolei regionalnej i zachęceniu mieszkańców województwa do wybierania tego sposobu lokomocji
— podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Dane pokazują, że wiele osób w regionie wybiera ten środek transportu. W 2024 roku koleją w województwie lubelskim podróżowało łącznie 3 143 879 osób.
Konsekwentny rozwój taboru kolejowego
Projekt to kontynuacja i rozwinięcie działań podejmowanych przez Województwo Lubelskie w zakresie modernizacji i rozbudowy regionalnego transportu kolejowego. Projekt jest komplementarny wobec wcześniejszych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które miały na celu poprawę jakości przewozów pasażerskich oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu.
Wręczona dziś umowa to kolejny istotny krok w celu zapewnienia pasażerom oczekiwanego, w zakresie taboru kolejowego, standardu podróży. Obok realizacji projektów w ramach Programu Kolej+ to jedno z największych wyzwań, które stoi przed nami w zakresie zapewnienia dostępności transportowej regionu
— dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Piotr Breś.
Komfort, dostępność i ekologia
Zakupione w ramach projektu EZT będą spełniać najwyższe standardy techniczne, bezpieczeństwa i ekologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Nowy tabor będzie spełniał wymagania interoperacyjności kolei, co oznacza, że będzie mógł być wykorzystywany na różnych liniach kolejowych, bez ograniczeń technicznych. Pojazdy będą zgodne m.in. z TSI NOI (dot. poziomu hałasu), TSI PRM (dostępność dla osób o ograniczonej mobilności), TSI SRT (bezpieczeństwo w tunelach) oraz TSI LOC&PAS (dot. pojazdów pasażerskich). Dzięki temu zapewniony zostanie maksymalny komfort i bezpieczeństwo zarówno dla pasażerów, jak i dla maszynistów.
EZT będą wyposażone m.in. w:
• nowoczesne, energooszczędne zespoły napędowe umożliwiające jazdę z prędkością do 160 km/h,
• pełny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
• klimatyzację zapewniającą komfort cieplny w zakresie temperatur od –25°C do +35°C,
• system informacji pasażerskiej,
• zamknięty system nowoczesnych toalet,
• udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej zdolności ruchowej (rampy, pochylnie, specjalne miejsca),
• przestrzeń dla rowerzystów,
• dodatkowe wyposażenie: gniazdka, ładowarki USB, półki na bagaż, wieszaki, śmietniczki, tablice informacyjne i dostęp do Wi-Fi.
Wnętrze pojazdów będzie bezprzedziałowe, jednoprzestrzenne, przeznaczone dla niepalących, w klasie 2, z otwartym i uszczelnionym przejściem międzywagonowym oraz wiatrołapami przy każdym wejściu. Udział niskiej podłogi w stosunku do długości przedziałów pasażerskich wyniesie co najmniej 70%, co znacząco ułatwi dostęp osobom starszym, z wózkami dziecięcymi czy poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
EZT będą posiadały zaawansowany pneumatyczny układ hamulcowy oraz możliwość hamowania elektrodynamicznego, tj. odzyskowego lub oporowego. Taki układ hamulcowy zapewnia płynne i bezpieczne zatrzymanie pojazdu w każdych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja pojazdów będzie trwała, z przewidywaną żywotnością minimum 30 lat, a zastosowane materiały będą nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska oraz podlegające recyklingowi. Technologia wykonania poszycia pojazdów będzie eliminować ryzyko korozji, co dodatkowo zwiększy ich trwałość i niezawodność.
Każdy z zakupionych pojazdów będzie dysponował 176 miejscami siedzącymi, co pozwoli na komfortowe przewożenie dużej liczby pasażerów, zarówno w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły, jak i podczas podróży rekreacyjnych czy turystycznych. Nowoczesny tabor stanie się istotnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, wspierając mobilność mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną Lubelszczyzny.
Szacuje się, że z 4 nowych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego skorzysta rocznie niemal 340 tys. osób, natomiast pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego wyniesie ponad 700 osób.
Umowa z Województwem Lubelskim jest kolejnym krokiem naszej firmy w rozwoju portfolio produktowego o pojazdy trakcyjne z rodziny nowych EZT. Pojazdy zaprojektowane będą przede wszystkim z myślą o wysokim komforcie podróżowania, niezawodności, a także o łatwej ich obsłudze i eksploatacji. Lubelskie otrzyma pojazdy o długości maksymalnie 82 metrów, z których każdy pomieści minimum 176 pasażerów na miejscach siedzących. Pojazdy będą wyposażone m.in. w miejsca na rowery, klimatyzację, Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz dwie toalety. Dostarczone przez nas pojazdy charakteryzować się będą dodatkową funkcjonalnością, poprzez możliwość rekonfiguracji układu i liczby stałych miejsc siedzących, w celu zwiększenia możliwości przewozu dodatkowych 8 rowerów. Jestem przekonany, że nowy tabor to kolejny krok rozwoju ekologicznego i nowoczesnego transportu w regionie
— podsumował Łukasz Szaranek, Dyrektor Sprzedaży Pojazdów Trakcyjnych w FPS.
Elektryczne Zespoły Trakcyjne w województwie lubelskim
Województwo lubelskie posiada 14 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych:
• 5 serii EN57AL (pojazdy po modernizacji EN57);
• 9 serii EN98A (Impuls 2 produkcji Nawag – dostawa 2021 r.).
Dzięki wręczonej dziś umowy Województwo Lubelskie będzie miało do dyspozycji łącznie 18 pojazdów EZT, co znacząco wpłynie na poprawę jakości usług transportowych w regionie. Obecnie realizowany projekt nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby mieszkańców, ale również realizuje długofalową wizję rozwoju regionu w duchu zrównoważonego transportu i dostępności dla wszystkich.
Oprócz tego Województwo Lubelskie posiada 13 sztuk pojazdów o napędzie spalinowym.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/743042-elektryczne-zespoly-trakcyjne-dla-wojewodztwa-lubelskiego
