Duży pożar sklepu obok galerii handlowej w Poznaniu! Z ogniem walczy 18 strażackich zastępów. Czy są poszkodowani?

18 strażackich zastępów walczy z pożarem sklepu przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Ogień objął sklep sąsiadujący z budynkiem galerii handlowej. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktokolwiek ucierpiał.

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godz. 21. Ogień objął sklep o szerokości 34 m i długości 38 m. Dodał, że ratownicy walczą, by pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiadującą ze sklepem galerię handlową.

Oficer prasowy poznańskiej PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział PAP, że obecnie na miejscu działa 18 strażackich zastępów. - Nie ma osób ewakuowanych czy poszkodowanych - zaznaczył.

