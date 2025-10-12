Tragicznie zakończyły się poszukiwania 14-letniej mieszkanki Rzeszowa i 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Ich zaginięcie zgłosili wczoraj rodzice. Od tego czasu trwały intensywne czynności poszukiwawcze, w które zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Ciała nastolatków zostały odnalezione wczoraj po południu.
Przedwczoraj przed godz. 22, funkcjonariusze komendy miejskiej zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Dziewczynka rano wyszła do szkoły. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny.
Równolegle, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego.
Nastolatkowie spotkali się
Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa.
Dziś po południu, w efekcie działań poszukiwawczych, mundurowi odnaleźli ich ciała.
Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.
tt/gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742952-tragedia-w-rzeszowie-odnaleziono-ciala-nastolatkow
