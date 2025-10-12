Tragiczny finał poszukiwań w Rzeszowie. Mundurowi odnaleźli ciała nastolatków, których zaginięcie wcześniej zgłosili rodzice

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 14-letniej mieszkanki Rzeszowa i 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Ich zaginięcie zgłosili wczoraj rodzice. Od tego czasu trwały intensywne czynności poszukiwawcze, w które zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Ciała nastolatków zostały odnalezione wczoraj po południu.

Przedwczoraj przed godz. 22, funkcjonariusze komendy miejskiej zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Dziewczynka rano wyszła do szkoły. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny.

Równolegle, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego.

Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa.

Dziś po południu, w efekcie działań poszukiwawczych, mundurowi odnaleźli ich ciała.

Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

tt/gov.pl

