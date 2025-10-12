Coraz więcej samorządów wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu. W tym roku obowiązuje już w siedmiu kolejnych mazowieckich gminach. 16 października decyzję o nocnej prohibicji podejmą warszawscy radni.
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmuje sklepy i stacje benzynowe. Nie obejmuje lokali gastronomicznych. Gminy decydują, w jakich godzinach ma obowiązywać zakaz.
Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).
Prohibicja na terenie Grójca i Ciechanowa
Z kolei od 24 października zakaz zacznie obowiązywać, w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22.00-6.00 - wejdzie ona w życie 2 styczna 2026 roku.
16 października odbędzie się sesja rady Warszawy, podczas której radni zdecydują o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz będzie obowiązywać od godziny 22.00 do 6.00.
Zgodnie z poprawkami wniesionymi przez prezydenta stolicy, nocna prohibicja zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Najprawdopodobniej będzie to listopad.
Pozytywną opinię dotyczącą wprowadzenia nocnego zakazu na Pradze-Północ wydali dzielnicowi radni. Projekt zaopiniują również ich koledzy z rady dzielnicy Śródmieście.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Zwrot w KO! Nagle chcą nocnej prohibicji w całej Warszawie. Trzaskowski nie kryje radości: Przyspieszamy, bo widzieliśmy, co się stało
— Ponad 60 proc. Polaków popiera pomysł nocnej prohibicji w całym kraju. Odmiennego zdania jest ponad 20 proc. respondentów. SONDAŻ
— Będzie nocna prohibicja w Warszawie! Ale… tylko w dwóch dzielnicach. Radni zagłosowali za jej pilotażowym wprowadzeniem
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742949-kolejne-gminy-w-mazowieckiem-wprowadzaja-prohibicje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.