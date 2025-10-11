Na Podhalu rozpoczęły się jesienne redyki – tradycyjne spędy owiec z górskich hal. Dziś w Zakopanem ruszył redyk bacy Mariana Barnasia; jego pochód z owcami, w towarzystwie góralskiej muzyki i śpiewów, przyciągnął uwagę turystów.
Marian Barnaś całe lato spędził z owcami na Polanie Szymoszkowej na zboczach Gubałówki. Dziś przechodzące przez Zakopane stado wstrzymało ruch samochodów na alei Powstańców Śląskich.
Koniec sezonu pasterskiego
Bacowie i juhasi po miesiącach wypasu na górskich polanach sprowadzają stada do dolin, kończąc tym samym sezon pasterski. Wczoraj widowiskowy redyk przeszedł przez Szczawnicę, a jutro do Nowego Targu dotrze pochód ponad tysiąca owiec, które pasły się w Beskidzie Niskim. Jeden z redyków prowadził baca Paweł, który całe lato spędził z owcami na Bachledzkim Wierchu w Zakopanem. Jak powiedział, tegoroczny sezon był wyjątkowo udany.
Owce miały co jeść, pogoda dopisała, bo trawa była gęsta, a ser się darzył. Taki rok to dar od Boga – oby każdy był tak spokojny i obfity. Pogoda w lipcu była deszczowa, ale sierpień już słoneczny. Wilki za to dawały się we znaki, trzeba było czuwać – psy miały co robić. Ale jak się widzi oscypki, to człowiek wie, że nie zmarnował lata
— powiedział PAP baca z Bachledzkiego Wierchu.
Z juhasami to coraz gorzej – młodych nie ciągnie już do roboty na hali, bo jak są, to na krótko. Często muszę sobie radzić sam, ale dobrze, że mam porządne cztery psy bacowskie. Pilnują stada, jak trzeba, wilka wyczują z daleka, a jak trzeba, to i owce zagonią do dojenia. Bez nich byłoby ciężko
— dodał baca Paweł.
Tradycyjne spędy owiec
Redyki to tradycyjne uroczyste spędy owiec – wiosenny, gdy stada wyprowadzane są na hale, oraz jesienny, kiedy wracają do zagród. Choć zwyczajowo owce pozostają na halach do dnia św. Michała (29 września), to każdy baca indywidualnie decyduje o terminie powrotu. Zazwyczaj redyki odbywają się w okresie pierwszych przymrozków, gdy kończy się sezon wypasu. Jesienne redyki łączą się z uroczystym zakończeniem sezonu pasterskiego. To okazja do spotkań, wspólnego muzykowania i podtrzymywania góralskich tradycji.
Dzięki kulturowemu wypasowi owiec powstają oscypki – tradycyjne sery z owczego mleka, które od 2008 roku figurują na unijnej liście produktów chronionych. Aby móc je wytwarzać, baca musi posiadać odpowiedni certyfikat. Oscypek może być sprzedawany wyłącznie w okresie wypasu, czyli od maja do października. Musi mieć wrzecionowaty kształt, określone wymiary i charakterystyczną, słomkowo-lśniącą skórkę.
tt/PAP
