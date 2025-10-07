Dosłownie stracił mustanga na rzecz policji za… jazdę po alkoholu! Teraz funkcjonariusze będą ścigali piratów drogowych sportowym autem. „Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 promila, sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego. […] Prokurator Rejonowy w Ciechanowie na etapie wykonywania wyroku zawnioskował o przekazanie przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji” - przekazał w oficjalnym komunikacie Bartosz Maliszewski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.
Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie nadzorowała dochodzenie w sprawie nietrzeźwego kierowcy. 19 kwietnia w miejscowości Ślubowo gm. Sońsk znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,28 promila alkoholu etylowego) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny - samochód osobowy marki Ford Mustang.
Prokurator, po ustaleniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie. 23 września sąd skazał Kamila S. na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 20 zł/stawka, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na lat 3, zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł i koszty postępowania.
Mustangiem za piratami drogowymi!
Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 promila, sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego – pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym.
Według ustaleń dochodzenia - sportowy pojazd jest wart około 150 tys. zł. Wyrok jest prawomocny. Prokurator Rejonowy w Ciechanowie na etapie wykonywania wyroku zawnioskował o przekazanie przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji, by przejęty przez Skarb Państwa szybki i mocny samochód służył dalej funkcjonariuszom Policji np. w ściganiu piratów drogowych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Samochód jak śmiertelna pułapka. Funkcjonariusze policji uwolnili 25-latka, który nie mógł wydostać się nagrzanego auta!
tt/Prokuratura Okręgowa w Płocku
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742510-stracil-mustanga-na-rzecz-policji-i-to-doslownie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.