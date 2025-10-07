Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy o zmianę decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. braku finansowania dla 32-metrowego radioteleskopu RT4. Brak 1,8 mln zł na kolejne trzy lata może oznaczać koniec realizowanych od ponad 20 lat projektów badawczych. Działanie MNiSW sprawiło, że w sieci zawrzało i to nie tylko w środowisku naukowym czy popularnonaukowym, ale również wśród polityków!
Rzecznik prasowy UMK prof. Patryk Tomaszewski powiedział PAP, że na ten moment ministerstwo nie przyznało finansowania na kolejne trzy lata dla zlokalizowanego w Piwnicach k. Torunia radioteleskopu RT4.
Apel o pomoc
Wczoraj na koncie w mediach społecznościowych, poświęconym działalności największego w Polsce radioteleskopu RT-4 Kopernik, pojawił się wpis z apelem o pomoc i zmianę decyzji resortu nauki w tej sprawie.
Otóż ministerstwo nie przyznało środków na działalność RT4 na kolejne 3 lata. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku 32-metrowy radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może wstrzyma swoją aktywność, co w praktyce by oznaczało koniec życia tego polskiego instrumentu. Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego czy uruchomione w ostatnich latach monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną. O globalnej współpracy w ramach obserwacji interferometrycznych VLBI nie wspominamy, bo to codzienność
— czytamy we wpisie.
Wniosek o finansowanie
Wniosek o finansowanie miał otrzymać bardzo dobrą recenzję i najwyższą ocenę A.
Jak widać, nie wystarczyło to. (…) Możemy jedynie dodać, że w konkursie na 186 wniosków infrastrukturalnych pozytywnie oceniono 175, a środki dostało tylko 11. Wygląda to na całkowitą zapaść kraju, jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury badawczej
— wskazano we wpisie.
Prośba o zmianę decyzji
Władze Instytutu Astronomii UMK zwróciły się do MNiSW z prośbą o zmianę decyzji. Złożenie odwołania potwierdził rzecznik prasowy uczelni.
Brak finansowania wzbudził duże poruszenie w sieci – w środowisku naukowym, popularnonaukowym, ale także wśród polityków. Jeden z liderów Konfederacji i absolwent UMK Sławomir Mentzen napisał, że „od przyszłego roku ma przestać działać największy radioteleskop w Europie Środkowej, mający 32 metry średnicy, znajdujący się w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach pod Toruniem”.
Wielokrotnie zwiedzałem Obserwatorium jako dziecko, przyjeżdżałem tam w ramach koła astronomicznego w liceum, a także w ramach studiów na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK. Mam do tego radioteleskopu sentyment. Jest on dumą mojego wydziału i całego uniwersytetu. I właśnie przeczytałem, że rząd Tuska wstrzymał mu finansowanie. Nie ma 600 tysięcy złotych na dalsze funkcjonowanie radioteleskopu! (…) To jest dywersja, sabotaż i atak na polską naukę!
— wskazał jeden z liderów Konfederacji.
Popularyzator nauki Tomasz Rożek napisał: „Tydzień Noblowski. Dlaczego Polacy nie dostają Nobla z nauk ścisłych? A niby jak mają dostawać przy takim finansowaniu nauki? Kilka godzin temu UMK podał, że największy radioteleskop w PL od przyszłego roku nie dostanie finansowania. Całych 600 tys. złotych… rocznie!”.
„To znak rozpoznawczy rządu Tuska”
Panie premierze, niech się pan zlituje, zablokowaliście środki na radioteleskop działający od 20 lat pod Toruniem, co stanowi równowartość jednego jachtu dla znajomych!
— podkreślił Waldemar Buda, poseł PiS.
W dniu, w którym dowiedzieliśmy się, że MNiSW zabrało finansowanie na działający od 20 lat pod Toruniem radioteleskop, wiceminister z tego resortu ogłasza z dumą otwarcie nowego kierunku na UW „Płeć i seksualność”. Będziemy mogli się z niego wiedzieć m. in. o tym: Dlaczego „płeć” i „gender” to kontrowersyjne pojęcia? Kto nie popiera małżeństw osób tej samej płci i dlaczego? W jaki sposób transpłciowość stała się punktem, w którym ogniskują się wojny kulturowe? Priorytety
— napisał Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.
To, że naukowcy muszą apelować o środki na prowadzenie badań, to skandal. Niedofinansowanie i niszczenie polskiej nauki to znak rozpoznawczy rządu Tuska. Państwo nie spełnia swej roli. I oby tylko nikt nie wyskakiwał z pomysłami typu: „Wolny rynek radioteleskopów sam się obroni”.
— ocenił Radosław Fogiel, poseł PiS.
MNiSW pójdzie po rozum do głowy?
Rzecznik UMK Tomaszewski potwierdził, że wniosek opiewał na 1,8 mln zł na trzy lata.
Jeżeli decyzja nie zostanie zmieniona, to stawia bardzo mocno nasze badania związane z astronomią pod znakiem zapytania. Jeżeli ostatecznie nie dostaniemy środków z ministerstwa, to będziemy szukali innych źródeł finansowania, ale wierzymy, że ministerstwo pójdzie po rozum do głowy
— wskazał.
Dodał, że radioteleskop działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i jest cały czas w gotowości.
Liczymy na odwołanie i to, że ministerstwo jednak przyzna nam środki
— podsumował prof. Tomaszewski.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wszystko zniszczą! Największy radioteleskop w Polsce może przestać istnieć. Nie dostał finansowania z ministerstwa. Burza w sieci
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742506-walcza-o-finansowanie-dla-radioteleskopu-to-dywersja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.