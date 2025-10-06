„Szanowni, dzisiejszy wpis jest bardzo smutny z naszego punktu widzenia. Otóż ministerstwo nie przyznało środków na działalność RT4 na kolejne 3 lata. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku 32-m radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może wstrzyma swoją aktywność, co w praktyce by oznaczało koniec życia tego polskiego instrumentu” - tę fatalną wiadomość przekazano na nieoficjalnym profilu radioteleskopu RT-4 Kopernik na Facebooku.
Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego, czy uruchomione w ostatnich latach monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną. O globalnej współpracy w ramach obserwacji interferometrycznych VLBI nie wspominamy, bo to codzienność
— zaznaczono.
Mimo dobrej oceny wniosku o finansowanie projektu, nie przekazano na niego środków.
W konkursie SpUB otrzymaliśmy bardzo dobrą recenzję i najwyższą ocenę A, cytując dokładnie: „Wniosek bardzo dobry. Aparatura badawcza jest wpisana na Polską Mapę Infrastruktury badawczej. Jest elementem dużej sieci międzynarodowej, realizującej ambitne zadania z astronomii obserwacyjnej i astrofizyki. Aparatura jest wykorzystywana przez bardzo szeroki krąg naukowców. Wyniki badań są publikowane w bardzo dobrych czasopismach naukowych”
— napisano.
Jak widać, nie wystarczyło to. O sytuacji naszej (i nie tylko) wspominał JM Rektor UMK podczas przemówienia okolicznościowego z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w zeszłym tygodniu. Niestety nikogo to nie zainteresowało (chyba?). Senat UMK nawet wydał stosowną uchwałę m.in. w naszej sprawie. Możemy jedynie dodać, że w konkursie na 186 wniosków infrastrukturalnych pozytywnie oceniono 175 a środki dostało tylko 11. Wygląda to na całkowitą zapaść kraju, jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury badawczej
— zauważono.
Czy decyzja zostanie zmieniona? Wystąpiły o to władze Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Władze Instytutu Astronomii UMK wysłały pismo z prośbą o zmianę decyzji. Mamy nadzieję relatywnie szybko dostać odpowiedź z MNiSW. Całość generalnie wygląda dość dziwnie i smutnie, bo jeszcze niedawno (w 2020) nasz teleskop przeszedł remont powierzchni i malowanie. Jak widać, nawet okładki Nature Astronomy nie pomagają… Być może to nasz ostatni wpis w ogóle na FB - w końcu stronka ta generalnie dedykowana była RT4. Dla polepszenia nastroju wklejamy jedną z najfajniejszych fotek w ostatnich latach - podczas remontu RT4 w 2020 z kometą C/2020 F3 (NEOWISE) w tle
— przekazano w przygnębiającym wpisie radioteleskopu RT-4 Kopernik.
Fala komentarzy
Tydzień Noblowski. Dlaczego Polacy nie dostają Nobla z nauk ścisłych? A niby jak mają dostawać przy takim finansowaniu nauki? Kilka godzin temu UMK podał, że największy radioteleskop w Polsce od przyszłego roku nie dostanie finansowania. Całych 600 tys. złotych… rocznie!
— napisał Tomasz Rożek, fizyk, popularyzator nauki, prezes „Fundacji Nauka To Lubię”.
Czy MNiSW naprawdę chce pozbawić astronomów największego polskiego teleskopu radiowego?
— nie dowierzał Łukasz Tychoniec, użytkownik X.
Przed chwilą dowiedziałem się, że ten (polski) radioteleskop, 32 metry średnicy, już nie dostanie kasy na działalność, więc niemal na pewno zostanie po prostu zamknięty tak samo, jak projekty z nim związane… ministerstwo NIE PRZYZNAŁO środków, i co im zrobicie?!
— pytał zbulwersowany Paweł Jalocha, użytkownik X.
Z cyklu „Wspieramy rozwój polskiej nauki” - największy w Polsce. 32 metrowy radioteleskop Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach bez finansowania od 1.01.2026
— zaznaczył użytkownik X o pseudonimie „Inżynier Zajomc-Weber”.
Za Donalda największy polski radioteleskop bez pieniędzy od stycznia. Po co nam teleskop, skoro są w Berlinie?
— napisał na platformie X e-Janusz Ch.
Bardzo smutna sprawa (choć dotyczy wielu). RT, toruński radioteleskop bez SPUB! Nie trzeba przekonywać jak wielki to błąd. Jeśli obsługa techniczna odejdzie, może nigdy nie wrócić do swojej funkcjonalności
— podkreślił Piotr Żuchowski, użytkownik X.
To jest jakieś kuriozum. Największy polski radioteleskop, prowadzący ponad dwudziestoletni, międzynarodowy projekt badawczy, nie dostał pieniędzy, pomimo bardzo wysokiej oceny wniosku grantowego. Naprawdę nie rozumiem tego jak traktuje się polską naukę
— napisał Szymon Janus, użytkownik X.
tkwl/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742451-najwiekszy-radioteleskop-przestanie-istniec-przez-rzad
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.