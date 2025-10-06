Rosyjski dług wobec Gdańska za wynajem budynku przy ul. Batorego 15 na potrzeby Konsulatu Generalnego Rosji nagle zmniejszył się z ponad 5 milionów złotych do ponad 2 milionów złotych, jednak Rosjanie… nie zapłacili ani złotówki. Portal Trójmiasto.pl podał, że zobowiązanie wyzerowano, zaczynając naliczanie należności od 2023 roku.
Rosja od wielu już lat nie płaci za użytkowanie budynku konsulatu w Gdańsku i nie reaguje na wezwania do zapłaty. Podatek powinna płacić od lat 70-tych. Do niedawna dług za zajmowanie budynku rósł, jednak w sierpniu tego roku nagle okazało się, że zmalał o nieco ponad 2,3 mln zł, chociaż Rosjanie nic nie zapłacili. Jak to możliwe?
Ten 5-milionowy dług istniał do stycznia 2023 r. Wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, po przeanalizowaniu wątpliwości prawnych i innych ustaleniach, przyjęło stanowisko o naliczaniu długu od stycznia 2023 r. Zgodnie ze stanowiskiem MSZ naliczamy od zera nowy dług, który wynosi obecnie ponad 2 mln 346 tys. zł
— poinformował Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Prezydent Miasta Gdańska jest w regularnym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które zna stan sprawy. Jakakolwiek egzekucja należności może być oparta tylko na przepisach prawa międzynarodowego, a prezydent Gdańska może podjąć działania możliwe prawnie w przypadku wskazania ich przez MSZ. Konsulat nie regulował należności, nie odpowiadał na wezwania do zapłaty i przesyłane noty obciążeniowe
— zaznaczył.
Skąd takie pobłażliwe podejście do Rosjan? Z informacji autora tekstu Szymona Zięby wynika, że po pierwsze chodziło o to, by nie zaogniać relacji z Rosją, a po drugie chodzi o rzekomo nieuregulowany status willi zajmowanej przez rosyjskich dyplomatów.
